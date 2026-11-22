Nâng tầm liên kết vùng, thắt chặt chuỗi giá trị cung - cầu

Với quy mô thị trường khoảng 14 triệu dân, TP Hồ Chí Minh có lợi thế về sức mua, hệ thống phân phối và khả năng kết nối hàng hóa từ nhiều vùng sản xuất trong cả nước. Trải qua 15 năm, chương trình kết nối cung-cầu TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác đã chuyển biến rõ nét từ kết nối tiêu thụ hàng hóa sang hình thành chuỗi cung ứng ổn định, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối và tiêu thụ.

Hợp tác chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng, tỉnh Đắk Lắk chú trọng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Sầu riêng, cà phê hạt, hồ tiêu, ca cao... Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Đắk Lắk đã tận dụng tối đa các kênh quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng, đối tác tiêu thụ. Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu An, hợp tác kết nối cung-cầu với TP Hồ Chí Minh đã mở thêm nhiều kênh tiêu thụ, giúp giảm sự phụ thuộc về đầu ra sản phẩm. Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết ổn định, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Người tiêu dùng tham quan, mua sắm hàng hóa tại hệ thống bán lẻ của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV.

Tương tự Đắk Lắk, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đang nỗ lực hình thành mạng lưới cung ứng, liên kết chuỗi với TP Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng lợi thế, thế mạnh và đáp ứng sát yêu cầu, tiêu chuẩn, sự đa dạng về hàng hóa của thị trường thành phố. Thực tiễn công tác kết nối cung-cầu cũng cho thấy, để chuyển từ cơ hội tiếp xúc sang hợp tác thương mại bền vững, doanh nghiệp địa phương cần thỏa mãn các yêu cầu: Duy trì sản lượng ổn định, kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, giá thành phù hợp với từng kênh phân phối... Với những doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã ở địa phương, đây là thách thức lớn nếu hoạt động sản xuất phân tán, quy mô hạn chế và chậm đầu tư công nghệ.

Ở góc độ nhà phân phối, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) trao đổi rằng: Điều quan trọng của kết nối là phải giúp doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương từng bước hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu thị trường để có thể duy trì đầu ra lâu dài. Saigon Co.op đang tăng cường kết nối với các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp có sản phẩm OCOP để hỗ trợ sản phẩm đáp ứng yêu cầu của kênh bán lẻ hiện đại về chất lượng, hồ sơ, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng.

Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương, việc tham gia các chương trình kết nối cung-cầu với TP Hồ Chí Minh giúp hệ thống phân phối hiện đại hiểu hơn về sản phẩm, văn hóa và câu chuyện sản xuất của từng địa phương, từ đó lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để đưa vào hệ thống. Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh khẳng định: Thành phố là thị trường chung của doanh nghiệp, nông dân các địa phương. Khi doanh nghiệp, địa phương và hệ thống phân phối cùng chia sẻ trách nhiệm, chương trình kết nối cung-cầu không chỉ bảo đảm nguồn hàng đa dạng cho thành phố mà còn tạo động lực để các vùng sản xuất nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Xanh hóa, số hóa chuỗi cung ứng

Chương trình kết nối cung-cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại hàng hóa, từng bước hình thành chuỗi cung ứng hàng Việt bền vững, an toàn, trách nhiệm. Sau sáp nhập, thành phố đã kết nối cung-cầu với hơn 20 tỉnh, thành phố. Thước đo của chương trình không chỉ là thêm bao nhiêu sản phẩm được giới thiệu hay ký kết mà là hàng hóa địa phương tạo được đầu ra ổn định và nhà sản xuất nâng được chất lượng theo yêu cầu thị trường.

Trong giai đoạn mới, chương trình hướng đến phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững trong sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hóa. Chương trình chuyển hướng thành cơ chế hợp tác thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ, gắn vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối. Doanh nghiệp, hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố cần hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối hiện đại.

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh chủ động xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm thông qua chương trình “Tick xanh trách nhiệm” với sự cam kết và kiểm soát chất lượng từ nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan quản lý. Thành phố tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng bán hàng, xây dựng gian hàng số, tiếp cận thương mại điện tử trong nước và từng bước mở rộng sang thị trường xuyên biên giới.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong không gian phát triển mới, liên kết cung-cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương sẽ nâng lên tầm cao mới. Thành phố và các địa phương chú trọng nâng tầm liên kết vùng, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, phân phối và tiêu thụ; cùng với đó, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thương mại điện tử. Thành phố và các địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng kết nối cung-cầu; phát triển chuỗi cung ứng xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử, tăng cường phối hợp trong các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng hiệu quả, ổn định và bền vững.