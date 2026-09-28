TP Hồ Chí Minh tăng trưởng đột phá ngành công thương, du lịch

Đối với ngành công thương TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng của năm 2026 đạt đà tăng trưởng ổn định trên hai con số với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 11,1% so với cùng kỳ 2025; riêng tháng 8 tăng 10,61% so với cùng kỳ 2025 và tăng 5,14% so với tháng 7.

Người tiêu dùng tham quan mua sắm tại hệ thống bán lẻ Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP Hồ Chí Minh (Cơ khí, điện tử, hóa dược, chế biến thực phẩm và đồ uống) trong 8 tháng năm 2026 tăng 11,72% so với cùng kỳ; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong cơ cấu công nghiệp và dẫn dắt quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, dự kiến cả năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng khoảng 12,2%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng cao nhất là 12,6%. Thành phố hiện quy hoạch 105 khu công nghiệp, khu chế xuất với diện tích hơn 50.288ha và 66 cụm công nghiệp quy mô gần 3.963ha. Hạ tầng không gian công nghiệp đang được tổ chức lại theo hướng chuyển đổi một số khu chế xuất, khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, khu công nghệ cao, ưu tiên quỹ đất gắn với cảng biển, sân bay và các tuyến vành đai.

Các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm được ngành công thương TP Hồ Chí Minh chú trọng đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực du lịch, thông tin Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tối 27-9 mới đây, thành phố đã được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á thuộc khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 đang diễn ra tại Maldives. Cụ thể 3 hạng mục gồm: Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026; Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026; Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026 dành cho Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Du khách tham quan các hệ thống bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào tỷ trọng ngành dịch vụ và chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố. Khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 8,5 triệu lượt (tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 77,4% kế hoạch năm 2026); khách nội địa đến thành phố đạt hơn 39,5 triệu lượt (hoàn thành 79,1% so với kế hoạch năm 2026). Đồng thời, tổng thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng (tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 85,7% so với kế hoạch năm 2026).

Đại diện ngành du lịch TP Hồ Chí Minh nhận giải thưởng Giải thưởng Du lịch thế giới. Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cung cấp

Công tác đa dạng hóa sản phẩm du lịch đạt nhiều kết quả tích cực với các mô hình mang tính đặc trưng như: Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao, du lịch đường thủy, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm), du lịch sinh thái, du lịch biển đảo và du lịch kết hợp y tế. Các nhóm sản phẩm này bước đầu tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, định vị hình ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và sáng tạo.