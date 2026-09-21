TP. Hồ Chí Minh tăng tốc xuất nhập khẩu, hướng tới trung tâm chuỗi cung ứng khu vực

Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất, thương mại của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2026 tăng 10,8% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi rõ nét của các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cùng với sản xuất, thị trường nội địa tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 8 tháng đạt 1.308 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7%; riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 617 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu của thành phố 8 tháng năm 2026 đạt 65,8 tỷ USD, tăng 7,82%; nhập khẩu đạt 72 tỷ USD, tăng 11,86%. Hoạt động nhập khẩu chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, linh kiện, máy móc thiết bị cho sản xuất và xuất khẩu.

Dù cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận nhập siêu hơn 6 tỷ USD, cơ cấu thương mại cho thấy, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là trung tâm sản xuất, phân phối và kết nối chuỗi cung ứng lớn của cả nước. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng năm 2026 của TP. Hồ Chí Minh đạt gần 138 tỷ USD. Ảnh: Lê Toàn

Theo ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, kết quả trên phản ánh sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường, điều chỉnh phương thức vận chuyển, bảo đảm nguồn cung và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.

Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, sản xuất xanh và minh bạch chuỗi cung ứng. Các FTA như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu bền vững, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 10 - 11%/năm; tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 90% vào năm 2030; tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường có FTA đạt trên 75%.

Phát triển logistics được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại. Tại Hội nghị Thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng TP. Hồ Chí Minh 2026 tổ chức ngày 21/9, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phát triển xuất nhập khẩu gắn với logistics và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu là yêu cầu quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, các chính sách cần nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh và tận dụng hiệu quả các FTA.

Thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển nguồn cung bền vững cho xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế, hoàn thiện hạ tầng logistics, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp đầu chuỗi với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng định hướng phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ và tăng cường kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI.

Cùng với đó, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, giảm phát thải các-bon, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu không chỉ gia tăng kim ngạch thương mại, mà còn nâng cao vị thế trong mạng lưới chuỗi cung ứng khu vực./.