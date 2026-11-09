TP Hồ Chí Minh tăng tốc về đích, sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao của 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, Công an, với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài, tranh tài ở 48 môn, 973 nội dung. Sau 20 năm, TP Hồ Chí Minh mới trở lại vai trò đăng cai chính, đảm nhận lễ khai mạc, bế mạc và 44/48 môn thi đấu. Không khí ngày hội thể thao lớn nhất cả nước đang nóng lên khi các công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn tất.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, thành phố thành lập 9 tiểu ban nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan. Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ đến từng bộ phận, ứng dụng sơ đồ Gantt (biểu đồ dạng thanh ngang trực quan) để theo dõi, đo lường khối lượng công việc theo từng ngày.

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư sẵn sàng phục vụ đại hội.

Về cơ sở vật chất, TP Hồ Chí Minh đã ưu tiên cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có thay vì xây mới hàng loạt, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa bảo đảm công trình tiếp tục phục vụ huấn luyện và phong trào thể thao quần chúng sau đại hội. Từ nhiều tháng qua, nhiều công trình thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư, sửa chữa và nâng cấp. Sân vận động Thống Nhất, Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, nhà thi đấu Phú Thọ, nhà thi đấu Rạch Miễu… cùng các địa điểm thi đấu khác được rà soát, hoàn thiện điều kiện tổ chức.

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh được giao phục vụ tổ chức thi đấu môn bắn súng của đại hội hơn 300 xạ thủ xuất sắc của các tỉnh, thành, ngành tranh tài tại 51 nội dung. Tiến sĩ Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng nhà trường thông tin rằng: Với tinh thần trách nhiệm và chủ động phối hợp, nhà trường tập trung rà soát, chuẩn bị khu vực thi đấu, hệ thống trang thiết bị chuyên môn và các điều kiện cần thiết cho các nội dung súng ngắn, súng trường ở cự ly 10m, 25m và 50m.

Tại đại hội lần này, chuyển đổi số được xác định là trục vận hành xuyên suốt. Hệ thống phần mềm quản lý đại hội đã hoàn thiện và được bàn giao vận hành, kết nối các khâu đăng ký, cấp thẻ, xếp lịch, điều hành thi đấu và cập nhật kết quả. Sổ tay điện tử của đại hội tích hợp lịch thi đấu, địa điểm, bản đồ, điều lệ và bảng tổng sắp huy chương, giúp vận động viên, nhà báo và người hâm mộ dễ dàng tra cứu trên thiết bị thông minh.

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh là địa điểm thi đấu môn bắn súng của đại hội.

Một áp lực không nhỏ khác là việc bảo đảm điều kiện ăn nghỉ cho các đoàn tham dự. Số lượng người tham dự đông khiến công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và y tế trở nên phức tạp hơn, nhất là khi các đoàn phải tự chủ động phương án di chuyển, ăn ở xung quanh điểm thi đấu. Ngoài ra, do địa bàn thi đấu phân tán, việc vận hành đồng bộ trên diện rộng đòi hỏi sự kết nối thông tin luôn thông suốt, đảm bảo các cuộc tranh tài diễn ra suôn sẻ.

Theo đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cùng với cơ sở vật chất và chuyên môn, thành phố triển khai các phương án hậu cần toàn diện nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn ăn nghỉ, thi đấu trong suốt thời gian đại hội. Thành phố tính toán phương án lưu trú cho các đoàn, bố trí theo cụm gần địa điểm thi đấu, ưu tiên các cơ sở lưu trú thuận tiện di chuyển. Các cơ sở được thẩm định về sức chứa, chất lượng dịch vụ, ăn uống, vệ sinh và an ninh.

Cùng với đó, các đoàn thể thao được hỗ trợ giảm từ 20 đến 40% chi phí thuê phòng và một số dịch vụ ăn uống. Thành phố huy động xe khách cỡ lớn đưa đón vận động viên; 107 tuyến xe buýt công cộng và tuyến đường sắt đô thị (metro) miễn phí cho vận động viên, trọng tài, phóng viên; các hãng taxi, xe công nghệ được vận động tham gia chương trình giảm giá.

Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với TP Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị đại hội.

Tại buổi làm việc mới đây với UBND TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã nhấn mạnh: Đại hội không chỉ là nơi tranh tài, đánh giá trình độ thể thao thành tích cao mà còn góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho Thể thao Việt Nam.

Yêu cầu tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X theo 5 tiêu chí: An toàn, trang trọng, chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả. Vấn đề trọng tâm là công tác thi đấu và chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm kết quả chính xác, công bằng, minh bạch, phản ánh đúng nỗ lực của các đoàn thể thao và vận động viên.