Các cơ quan liên quan, địa phương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Trong ảnh, trụ sở BHXH TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11388/UBND-VX chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2026.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 30/9/2026, toàn thành phố ghi nhận có 4.696.216 người tham gia BHXH bắt buộc, 118.454 người tham gia BHXH tự nguyện và 12.609.076 người tham gia BHYT (bao gồm cả số đang tham gia và đang dừng đóng, bảo lưu).

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn thấp, thiếu đồng đều giữa các địa phương và còn khoảng cách khá xa so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, để cán đích chỉ tiêu năm 2026, trong 3 tháng cuối năm, toàn thành phố cần tiếp tục phát triển thêm 270.780 người tham gia BHXH bắt buộc, 43.167 người tham gia BHXH tự nguyện và 632.720 người tham gia BHYT.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH đối với những người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, khu dân cư... (trong đó có lực lượng dân quân thường trực)

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với BHXH thành phố và các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện của từng phường, xã, đặc khu để kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc.

BHXH thành phố chỉ đạo BHXH cơ sở thường xuyên báo cáo tiến độ cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để rà soát, khoanh vùng nhóm đối tượng tiềm năng và hướng dẫn các giải pháp mở rộng độ bao phủ.

Người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được khám sức khỏe miễn phí

UBND các phường, xã, đặc khu (UBND cấp xã) phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện. Các địa phương cần rà soát số lượng còn thiếu, phân công rõ người, rõ việc và xây dựng lộ trình thực hiện chi tiết theo từng tuần, từng tháng.

UBND cấp xã phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực địa phương, chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH đẩy mạnh truyền thông, vận động trực tiếp, phát triển đối tượng đối với nhóm người chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ hoặc có nguy cơ gián đoạn quá trình đóng.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra, giám sát tiến độ hằng tuần, hằng tháng tại cơ sở. Qua đó, các địa phương kịp thời nhận diện những khu vực hoặc nhóm đối tượng chậm tiến độ để có biện pháp tháo gỡ ngay.