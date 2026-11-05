TP Hồ Chí Minh tăng tốc giải pháp, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội cuộc họp kinh tế - xã hội trong 10 tháng năm 2026 của UBND TP Hồ Chí Minh chiều 5/11.

Khơi thông vốn đầu tư, gắn tiến độ với trách nhiệm

Chiều 5/11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội trong 10 tháng năm 2026 nhằm triển khai mục tiêu, giải pháp tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội nghị.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 ở mức 10,2%, TP Hồ Chí Minh phải đạt tốc độ tăng ít nhất 13,23% trong quý IV. Thống kê 10 tháng qua, Thành phố đã giải ngân khoảng 118.278 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ, giao cho các đơn vị là hơn 147.599 tỷ đồng, đạt 100% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này tạo nền tảng để Thành phố tăng tốc trong hai tháng cuối năm, nhưng khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của quý IV, đồng thời xác định rõ trách nhiệm thực hiện.

Các điểm đến tại TP Hồ Chí Minh tăng cường hoạt động trải nghiệm, góp phần kích cầu du lịch dịp cuối năm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Thành phố cần ưu tiên giải ngân đầu tư công và thúc đẩy đầu tư xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Với quy mô nguồn lực lớn, mỗi điểm phần trăm giải ngân đều tương ứng một lượng vốn đáng kể được đưa vào nền kinh tế. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và tổ chức thi công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, xử lý khó khăn và chịu trách nhiệm về tiến độ từng dự án.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu khơi thông đầu tư tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố đã lựa chọn 15 dự án trọng điểm, chiến lược để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh triển khai.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Nhiệm vụ thu ngân sách cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ khi số thu phải thực hiện trong những tháng còn lại hơn 200.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Được cũng đã yêu cầu ngành thuế, các sở, ngành và địa phương rà soát từng nguồn thu, từng dự án, khai thác hiệu quả dư địa ngân sách để phấn đấu hoàn thành mục tiêu.

Liên quan đến vấn đề tăng trưởng 2 con số, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cho biết mức tăng trưởng cần đạt trong quý IV là thách thức lớn. Nhiều chỉ tiêu phải tăng cao hơn đáng kể so với kết quả thực hiện trong 10 tháng, đòi hỏi các giải pháp đầu tư, sản xuất và tiêu dùng được triển khai đồng bộ.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý IV cần tăng 15,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cần tăng 24,5%. Kim ngạch xuất khẩu cần tăng 19,3%, trong khi nhập khẩu cần tăng 17,2%. Những yêu cầu này cho thấy Thành phố phải đồng thời mở rộng năng lực cung ứng và khai thác sức mua của thị trường.

Đối với đầu tư công, ông Hoàng Vũ Thảnh cũng đã đề xuất các đơn vị, sở ngành tiếp tục rà soát dự án, điều chuyển vốn từ những đơn vị giải ngân chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ tốt. Thành phố đồng thời cần tăng huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và các tập đoàn lớn, tạo thêm nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động mua sắm kết hợp tham quan, giải trí góp phần tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Tương tự, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh hoàn thiện chứng từ, hồ sơ để đáp ứng tiến độ giải ngân. Việc bàn giao mặt bằng, thực hiện khối lượng công việc phải đi cùng quá trình hoàn tất thủ tục thanh toán, tránh để hồ sơ chậm ảnh hưởng tiến độ chung.

Đối với các dự án liên quan Quốc lộ 1 và Quốc lộ 13, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương tập hợp chứng từ, phối hợp với chủ đầu tư xử lý phần việc còn tồn đọng. Các đơn vị cần bám sát tiến độ thực tế để nguồn vốn được giải ngân kịp thời, hỗ trợ dự án tiếp tục triển khai và sớm phát huy hiệu quả.

Kích cầu tiêu dùng, tăng sức bật thương mại và du lịch

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, trong 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố ước đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; xuất khẩu đạt 84,87 tỷ USD, tăng 10,93%.

Những kết quả này là nền tảng để Thành phố triển khai các chương trình thúc đẩy sản xuất và mở rộng tiêu thụ cuối năm và hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết các chỉ tiêu được giao trong quý IV cơ bản có khả năng hoàn thành. Ngành đang tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hỗ trợ xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và bảo đảm nguồn năng lượng.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, nhu cầu hàng hóa phục vụ Tết tại Việt Nam và các thị trường châu Á có văn hóa tiêu dùng tương đồng sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp. Ngành tăng hỗ trợ tìm kiếm đối tác nước ngoài, đồng thời khai thác mùa mua sắm cuối năm để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để tăng tốc giải ngân các dự án giao thông.

Đối với thị trường nội địa, chương trình khuyến mại tập trung huy động doanh nghiệp lớn, siêu thị, trung tâm thương mại và nền tảng thương mại điện tử tham gia. Các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thuận lợi đưa hàng ra thị trường, còn người dân dễ tiếp cận sản phẩm và ưu đãi phù hợp khả năng chi tiêu.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, nguồn hàng cuối năm dồi dào, đa dạng về chủng loại và được chú trọng chất lượng. Ngành tiếp tục kết nối cung cầu, phát huy chương trình bình ổn thị trường, mở rộng giao thương với các tỉnh, thành phố và phối hợp ngành điện bảo đảm năng lượng cho sản xuất, tiêu dùng.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, để kích cầu tiêu dùng cuối năm, Thành phố đang chuẩn bị nhiều chương trình kích cầu thuộc các ngành khác nhau. Thống kê có khoảng 35 sự kiện mua sắm, văn hóa, du lịch được triển khai dịp cuối năm; các hoạt động tiếp tục nối dài sang những tháng đầu năm 2027 để duy trì sức mua.

Ngoài ra, Thành phố thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp tổ chức sự kiện, nền tảng thương mại điện tử và đơn vị thanh toán. Gói kích cầu tiêu dùng dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng nhằm tạo thêm doanh thu, đồng thời tăng kết nối giữa mua sắm, văn hóa, giải trí và du lịch.

Du khách tham quan các điểm du lịch văn hóa, giải trí tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, để thu hút du khách ngành tập trung khai thác các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia; phối hợp doanh nghiệp kích cầu du lịch cao điểm vào dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán 2027 với hàng loạt chương trình, tung ra hàng loạt sản phẩm tour du lịch mới.

Theo ông Phạm Huy Bình, trong 10 tháng, tổng thu du lịch đạt khoảng 307.216 tỷ đồng, tăng 37,71%. Ngành tiếp tục phát triển du lịch hội nghị, đường thủy, du lịch đêm, mua sắm, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Ông Phạm Huy Bình xác định việc nâng chất lượng sản phẩm, kéo dài lưu trú và tăng chi tiêu của du khách sẽ góp phần thúc đẩy doanh thu dịch vụ.