TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc giải ngân đầu tư công, xử lý tồn đọng vốn tạm ứng

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh, đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công toàn thành phố đạt khoảng 80,1% kế hoạch, cao hơn mức 56,2% cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt mục tiêu tối thiểu 70% được Chủ tịch UBND thành phố giao trong 10 tháng đầu năm.

Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh. Ảnh: UBND TP. HCM

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương, chủ đầu tư vẫn chưa đồng đều. Một số dự án còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán khối lượng xây dựng.

Phát biểu tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, địa phương tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý kịp thời.

Đặc biệt, những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến kết quả chung.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, thành phố tiếp tục rà soát khả năng sử dụng vốn của từng dự án để thực hiện điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp.

Đối với dự án có khả năng giải ngân tốt, chủ đầu tư cần chủ động đề xuất bổ sung vốn. Ngược lại, những dự án chưa đủ điều kiện triển khai hoặc khó sử dụng hết nguồn vốn được giao phải kịp thời báo cáo để xem xét điều chỉnh.

Việc điều chuyển, bổ sung vốn cho những dự án có khả năng giải ngân tốt đang được nghiên cứu nhằm tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư trong thời gian còn lại của năm.

Thành phố cũng đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình HĐND thành phố xem xét. Các địa phương được yêu cầu rà soát nhu cầu đầu tư, ưu tiên dự án cấp bách, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng và phục vụ đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh. Ảnh: UBND TP. HCM

Một nội dung được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh đặc biệt lưu ý là tình trạng chậm hoàn ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư công.

Theo đó, nhiều dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả tiền cho người dân nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ để thực hiện thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước.

Điều này khiến những khoản kinh phí thực tế đã chi trả vẫn được ghi nhận là số dư tạm ứng, chưa phản ánh đầy đủ kết quả triển khai dự án trên hệ thống theo dõi.

Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, việc hoàn thiện chứng từ, xử lý tạm ứng không chỉ là yêu cầu về thủ tục tài chính mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh chính xác tình hình thực hiện vốn đầu tư công.

Vì vậy, các địa phương phải khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị thực hiện bồi thường để rà soát, tập hợp hồ sơ chi trả. Những trường hợp người dân đã nhận tiền cần được hoàn thiện chứng từ theo quy định, chuyển cho chủ đầu tư thực hiện thủ tục thanh toán, hoàn ứng.

Đối với những dự án giao thông trọng điểm có khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn, các đơn vị phải chủ động xử lý hồ sơ thường xuyên, không chờ đến cuối năm mới tập trung thực hiện.

Cùng quan điểm, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh đề nghị các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Đồng thời, cần phân biệt rõ giữa kết quả giải ngân vốn với khối lượng xây dựng thực tế, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng tỷ lệ giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khắc phục tình trạng chậm thanh toán, tồn đọng tạm ứng.

Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng dự án, chủ động điều hòa vốn và hoàn thiện hồ sơ thanh toán được xác định là những giải pháp trọng tâm để TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.