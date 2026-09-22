TP Hồ Chí Minh tăng tốc để đạt tăng trưởng hai con số cuối năm

Quang cảnh hội nghị.

Quý IV phải tăng trưởng trên 13,5%

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng, xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Các đại biểu cho ý kiến về nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước một triệu tỷ đồng.

Cùng với các nội dung kinh tế, hội nghị thảo luận báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Một nội dung quan trọng khác được xem xét là Đồ án Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, nhằm định hình không gian và các động lực phát triển lâu dài.

Thảo luận tại hội trường, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, cho biết kinh tế thành phố trong quý III/2026 dự kiến tăng khoảng 8,9% - 9,5%. Số liệu chính thức vẫn đang được cơ quan thống kê tổng hợp, nhưng kết quả này cho thấy đà phục hồi và phát triển tiếp tục được duy trì.

Tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng năm 2026 dự kiến đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng các chỉ số thuộc lĩnh vực logistics, thương mại và dịch vụ tiếp tục là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức hai con số, áp lực sẽ tập trung vào quý cuối năm. Theo kịch bản dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh và Sở Tài chính, kinh tế thành phố trong quý IV phải tăng trên 13,5%.

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ cho biết, mức tăng trưởng này đòi hỏi thành phố phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian ngắn, không chỉ duy trì những động lực hiện có mà còn phải nhanh chóng khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc. Nguồn vốn huy động được phải được giải ngân, đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị gia tăng thực sự cho nền kinh tế.

Thành phố cần tập trung thu hút và sử dụng hiệu quả ba nguồn vốn chủ lực gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc huy động được vốn mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là các dòng vốn phải được đưa vào nền kinh tế, tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm, doanh thu và nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư, kinh tế TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng có thêm lực đẩy từ chuỗi sự kiện, lễ hội và các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết. Đây là điều kiện để thúc đẩy mua sắm, tiêu dùng, du lịch, lưu trú, vận tải và những ngành dịch vụ liên quan trong ba tháng cuối năm.

Ông Trương Minh Huy Vũ đề nghị Thành phố tiếp tục đầu tư phát triển logistics, nâng cao khả năng kết nối giữa cảng biển, trung tâm sản xuất, hệ thống kho bãi và thị trường tiêu thụ. Các ngành công nghệ cao cần được ưu tiên để vừa tạo thêm động lực trong ngắn hạn, vừa góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng lâu dài.

Theo báo cáo của Thành uỷ trình lên hội nghị, trong 9 tháng qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 dự kiến đạt khoảng 103.319 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch.

Đối với 921 công trình, dự án tồn đọng, Thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 233 dự án; 688 dự án còn lại đã có hướng chỉ đạo xử lý. Đây là nguồn lực lớn cần tiếp tục được khơi thông để đưa đất đai, vốn và tài sản trở lại hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Thành phố đánh giá áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách trên một triệu tỷ đồng vẫn rất lớn. Các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy rõ nét, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều và nhiều điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, quy hoạch vẫn phải tiếp tục xử lý.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thông tin, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua 39 nghị quyết, trong đó có 25 nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị tại thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, đây là những cơ chế đặc thù, có giá trị nổi trội dành cho TP Hồ Chí Minh. Thành phố đã có thêm cơ sở pháp lý và thẩm quyền để xử lý các điểm nghẽn, huy động nguồn lực và mở rộng không gian phát triển. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả, chuyển các cơ chế mới thành dự án, công trình và sản phẩm cụ thể.

Ông Trần Lưu Quang nêu rõ, TP Hồ Chí Minh đang chịu áp lực lớn khi cùng lúc phải hoàn thành ba mục tiêu quan trọng gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước một triệu tỷ đồng. Vì vậy, Hội nghị lần thứ 9 có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất giải pháp và xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, phân tích đúng những khó khăn đang cản trở tăng trưởng và đóng góp ý kiến vào từng nội dung được trình. Những nghị quyết được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua phải có ý nghĩa thực tiễn, tạo đà để thành phố hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Việc tổ chức thực hiện phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ, sản phẩm đầu ra và người chịu trách nhiệm. Thành phố không chỉ đánh giá kết quả bằng số lượng chương trình, kế hoạch được ban hành mà phải căn cứ vào nguồn lực được giải phóng, dự án được triển khai và những chuyển biến người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận.

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, 3 tháng cuối năm không còn là giai đoạn thực hiện công việc theo tiến độ thông thường mà phải trở thành thời gian tăng tốc, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả cả năm. UBND Thành phố cam kết hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Được, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên một triệu tỷ đồng, Thành phố phải khai thác hiệu quả hơn các nguồn thu còn dư địa, nhất là nguồn thu liên quan đến đất đai. Việc tăng thu phải gắn với tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án và đóng góp lâu dài cho ngân sách.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Từng chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương phải rà soát tiến độ từng dự án, xác định nguyên nhân chậm trễ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và xử lý các dự án tồn đọng có khả năng tạo tăng trưởng, giải ngân vốn và tăng nguồn thu. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan nào phải được chủ động giải quyết ở cơ quan đó, hạn chế tình trạng chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố phải chuyển mạnh từ “có cơ chế” sang “có kết quả”, từ “có nghị quyết” sang có công trình, dự án, nguồn lực được giải phóng và lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố sẽ tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đưa tăng trưởng cả năm đạt 10,2%, huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh thủ tục, hỗ trợ triển khai và đưa vào hoạt động các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được chấp thuận.

Cùng với các giải pháp trước mắt, Đồ án Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050 phải kết nối hạ tầng, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và khoa học - công nghệ, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng của toàn thành phố.

Những nhiệm vụ được đặt ra tại hội nghị cho thấy, quý IV/2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào quy mô nguồn lực huy động được mà còn nằm ở khả năng giải ngân, tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu