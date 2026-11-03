TP Hồ Chí Minh tăng sức hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Chiều 3/11/2026, tại TP Hồ Chí Minh, diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, khẳng định vị thế và sức hút đầu tư của thành phố được kiến tạo từ 4 lợi thế nền tảng cốt lõi.

Trong đó, lợi thế đầu tiên là vị thế trung tâm và sức lan tỏa của đầu tàu kinh tế, với thị trường tiêu dùng rộng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động, sáng tạo cùng hệ thống dịch vụ tài chính, thương mại phát triển hàng đầu cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động sang ASEAN và các nền kinh tế lớn thông qua mạng lưới hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

TP Hồ Chí Minh xác định nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch hóa thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành là những nhiệm vụ trọng tâm.

Lợi thế thứ hai đến từ không gian phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính. Thành phố lần đầu tiên hội tụ trên một không gian thống nhất các trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu cửa ngõ quốc tế.

Không gian phát triển này mở ra cơ hội toàn diện trong nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và liên kết chuỗi sản xuất khu vực, tạo điều kiện để các nhà đầu tư khai thác hiệu quả hơn nguồn lực và lợi thế của thành phố.

Lợi thế thứ ba là hệ thống thể chế đột phá. Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, xác lập khuôn khổ pháp lý với nhiều cơ chế vượt trội dành cho thành phố và các đô thị đặc biệt.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, các cơ chế mới chuyển dịch từ những chính sách thí điểm có thời hạn sang nền tảng thể chế ổn định, lâu dài, trao quyền chủ động lớn hơn cho địa phương. Qua đó, thành phố hướng đến xây dựng môi trường pháp lý rõ ràng, nhất quán, dễ dự báo, kết hợp với Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do để tiên phong thử nghiệm các chuẩn mực quốc tế.

Lợi thế thứ tư là bộ máy chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và môi trường đầu tư thuận lợi. Thành phố xác định nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch hóa thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

TP Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, qua đó thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Hướng tới trung tâm kinh tế, tài chính tầm cỡ châu Á

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, hướng đến cột mốc trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố mong muốn tìm kiếm các đối tác chiến lược, dài hạn trong những lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

Đặc biệt, thành phố trân trọng những nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn có công nghệ hiện đại, chuẩn mực quản trị tiên tiến và cơ hội phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố hoan nghênh các đề xuất hợp tác về đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, thương mại và du lịch chất lượng cao; đồng thời khuyến khích tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp quốc tế với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước.

Theo lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, dù không gian và cơ hội hợp tác đang đổi mới từng ngày, cam kết của chính quyền thành phố đối với nhà đầu tư vẫn không thay đổi.

Thành phố tiếp tục kiên định phương châm đồng hành, minh bạch và trách nhiệm, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài, cùng phát triển thịnh vượng.

Thông qua diễn đàn, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, qua đó thu hút dòng vốn chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.