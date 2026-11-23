Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh trao quà Tết sớm cho người lao động tối 23/11.

Đây là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của Liên đoàn Lao động Thành phố. Chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động mất việc, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố dự kiến chăm lo cho khoảng 400.000 đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí khoảng 400 tỉ đồng. Mức dự kiến này chưa tính kinh phí cho các hoạt động do công đoàn cơ sở thực hiện.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết công đoàn cơ sở sẽ chủ động nắm tình hình việc làm, tiền lương và thu nhập của đoàn viên, người lao động. Trên cơ sở đó, công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp, đề nghị công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng, thời điểm chi trả và lịch nghỉ để công nhân chủ động thu xếp công việc, sinh hoạt gia đình.

Đại diện Công đoàn nhận vé máy bay, tàu, xe dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với những doanh nghiệp có điều kiện, các cấp công đoàn vận động chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12/2026. Theo ông Phùng Thái Quang, việc nhận thưởng sớm giúp người lao động có thêm nguồn để mua sắm, đặt vé tàu xe và chuẩn bị về quê sum họp.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị doanh nghiệp phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống công nhân, cải thiện điều kiện làm việc và tạo thuận lợi để người lao động trở lại làm việc an toàn sau kỳ nghỉ.

Công đoàn cơ sở được đề nghị bám sát từng đơn vị, rà soát hoàn cảnh của người lao động để hỗ trợ công khai, đúng đối tượng và kịp thời. Việc nắm tình hình từ sớm cũng giúp công đoàn phát hiện các trường hợp bị chậm lương hoặc có nguy cơ mất việc để báo cáo, phối hợp bảo vệ quyền lợi của người lao động trước Tết.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại buổi họp mặt tối 23/11.

Trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, Công đoàn Thành phố dự kiến trao 370.000 phần quà Tết và hỗ trợ 7.500 vé về quê, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Người lao động tham gia các chuyến đi do công đoàn tổ chức còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và nhận thêm một phần quà.

Ngoài ra, các cấp công đoàn dự kiến tổ chức 6 phiên chợ Tết tại các khu công nghiệp, phục vụ ít nhất 60.000 lượt công nhân. Tại đây, người lao động có thể mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu với giá phù hợp. Công đoàn Thành phố cũng dự kiến tổ chức các hoạt động vui Xuân, thăm hỏi và tặng quà cho công nhân phải làm việc xuyên Tết hoặc chưa có điều kiện về quê.

Với người lao động ở lại Thành phố, các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy”. Chương trình “Tự hào công nhân Thành phố Bác” dự kiến đưa 10.000 công nhân không về quê đón Tết đi tham quan các di tích, cảnh quan của Thành phố. Công đoàn cũng tiếp tục triển khai chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho 2.000 công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc.