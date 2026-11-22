Theo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi cùng các chính sách hỗ trợ nhà ở, an sinh xã hội và kết nối việc làm liên vùng, thị trường lao động thành phố đã lấy lại đà tăng trưởng ổn định.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi, nhu cầu tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh gia tăng, mở thêm cơ hội việc làm cho người lao động dịp cuối năm

Lực lượng lao động từ các địa phương quay trở lại, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực trong những ngành công nghiệp trọng điểm, thương mại, dịch vụ, xây dựng và logistics.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp như Linh Trung, Bình Chiểu và khu vực kết nối lao động Sóng Thần, tình trạng thiếu hụt lao động trên diện rộng đã được khắc phục. Nhu cầu tuyển dụng hiện chủ yếu phục vụ mở rộng đơn hàng cuối năm và bổ sung nhân sự biến động.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động kỹ thuật có tay nghề cao hoặc những vị trí làm việc theo ca, cường độ lớn.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 266.122 vị trí việc làm.

Dự báo giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thị trường cần tuyển thêm khoảng 45.000 - 50.000 vị trí, tùy thuộc diễn biến đơn hàng xuất khẩu và sức mua trong nước.

Nhu cầu tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến, vận hành máy; xây dựng, logistics, kho vận, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Mức thu nhập doanh nghiệp đưa ra để thu hút lao động phổ thông dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Những vị trí yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng, xây dựng có mức thu nhập khoảng 12 - 20 triệu đồng/tháng.

Sinh viên trực tiếp phỏng vấn ứng tuyển việc làm với nhà tuyển dụng

Theo Sở Nội vụ, nhu cầu tuyển dụng gia tăng tạo thêm cơ hội việc làm, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, nhất là đối với lao động đang tìm việc hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Bên cạnh tín hiệu phục hồi của thị trường lao động, số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn vẫn có xu hướng tăng.

Tính đến ngày 25/10/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã tiếp nhận 191.295 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 6,47%, tương đương 11.625 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, 165.890 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền theo các quyết định hưởng gần 5.900 tỷ đồng.

Sở Nội vụ nhận định, số hồ sơ tăng phản ánh sự dịch chuyển lao động theo hai xu hướng. Một bộ phận người lao động chủ động thay đổi việc làm để tìm kiếm mức thu nhập, môi trường phù hợp hơn. Trong khi đó, một số doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi công nghệ, điều chỉnh nhu cầu nhân sự ở những vị trí truyền thống.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm, thành phố đã hỗ trợ học nghề cho 6.067 người, thấp hơn nhiều so với số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Sở Nội vụ, nguyên nhân chủ yếu là phần lớn người lao động đã có kinh nghiệm, mong muốn sớm trở lại làm việc để bảo đảm thu nhập, thay vì dành thời gian tham gia khóa đào tạo nghề mới.

Ngoài ra, áp lực tài chính, thời gian học tập và sự chưa tương thích giữa nhu cầu nâng cao kỹ năng với một số chương trình đào tạo nghề cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của người lao động.

Để khắc phục, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho toàn bộ người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc phù hợp.

Công tác giải quyết thủ tục cũng có chuyển biến rõ nét nhờ ứng dụng công nghệ. Trong 10 tháng đầu năm, có 125.910 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được nộp trực tuyến, chiếm 65,82% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Đặc biệt, từ tháng 6/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hằng tháng duy trì trên 99%, giúp người lao động giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời thuận tiện theo dõi tiến độ giải quyết.

Trước nhu cầu tuyển dụng tăng cao dịp cuối năm, Sở Nội vụ xác định tiếp tục bảo đảm giải quyết chế độ thất nghiệp kịp thời, đúng quy định; duy trì hiệu quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và tăng cường các phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động, trực tuyến kết nối liên vùng.

Ngành Nội vụ cũng sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để mở rộng đào tạo ngắn hạn, ưu tiên hỗ trợ lao động lớn tuổi, lao động giản đơn có nguy cơ thất nghiệp kéo dài.

Việc gắn giải quyết trợ cấp thất nghiệp với tư vấn, đào tạo nghề và kết nối tuyển dụng được kỳ vọng giúp người lao động sớm có việc làm, ổn định thu nhập, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm và sau Tết.