TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về tăng cường kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách du lịch.

Ngày 21/10, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến mở rộng kết nối du lịch trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những điểm chạm đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến. Sự đồng hành giữa hàng không và du lịch có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá hình ảnh Thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực.

Theo ông Bình, tăng cường phối hợp sẽ giúp hai lĩnh vực phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả hạ tầng và tạo động lực phát triển chung. Ngành du lịch sẽ kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp và đối tác; đồng thời chia sẻ thông tin về thị trường khách, xu hướng du lịch để hỗ trợ phát triển mạng lưới đường bay.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng qua, TP Hồ Chí Minh ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế và 39,57 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025 đạt 85,7% kế hoạch năm. Kết quả này đặt ra yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến, nâng chất lượng phục vụ và kết nối sản phẩm giữa các địa phương.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị sẽ chia sẻ thông tin về năng lực khai thác cảng hàng không, hỗ trợ xúc tiến đường bay và quảng bá du lịch thành phố tại các thị trường trọng điểm. ACV cũng phối hợp nghiên cứu hoạt động giới thiệu điểm đến tại nhà ga, phù hợp với điều kiện khai thác và quy định hiện hành.

Hai bên sẽ phối hợp với các hãng hàng không duy trì hiệu quả đường bay hiện hữu, xúc tiến mở đường bay mới đến Thành phố và các địa phương liên kết. Hoạt động quảng bá sẽ gắn thông tin về điểm đến, sản phẩm, sự kiện du lịch với mạng lưới cảng hàng không.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thống nhất các chương trình kích cầu, sản phẩm du lịch gắn với hàng không và ứng dụng công nghệ số cũng được đưa vào nội dung phối hợp; đồng thời nghiên cứu bố trí không gian quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City”, giới thiệu du lịch và trưng bày sản phẩm đặc trưng tại sân bay.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và ACV phối hợp quảng bá điểm đến, phát triển đường bay và nâng cao trải nghiệm du khách.

Đối với đặc khu Côn Đảo, hai bên tập trung nội dung hợp tác điều tiết luồng khách phù hợp với năng lực hạ tầng và sức tải điểm đến. Các phương án khai thác theo mùa, giãn cao điểm, kết nối hàng không với đường biển sẽ được nghiên cứu, gắn phát triển du lịch với bảo tồn lịch sử, văn hóa và môi trường biển đảo.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ cùng xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu định kỳ về thị trường hàng không, khách quốc tế và xu hướng du lịch; nghiên cứu khảo sát mức độ hài lòng tại cảng hàng không. Kết quả khảo sát sẽ hỗ trợ cải thiện dịch vụ, nâng trải nghiệm du khách.