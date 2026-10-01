TP Hồ Chí Minh: Tăng hiệu quả giám sát, nâng chất lượng y tế

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (thứ 2, hàng đầu, từ phải qua) thăm, kiểm tra khu khám và điều trị của BV Tai Mũi Họng TPHCM.

Kết nối bệnh viện với trạm y tế

Một trong những thay đổi tích cực được Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao, là chuyển biến trong triển khai kết nối bệnh viện (BV) với trạm y tế (TYT). Trong đó, ngành y tế không dừng ở việc đưa bác sĩ về hỗ trợ phường/xã, mà hướng tới nâng thực chất năng lực của tuyến cơ sở.

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình kết nối BV với TYT giai đoạn 2026-2030 hiện nay đã bố trí BV đồng hành với TYT tại toàn bộ 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 41 BV đa khoa và trung tâm y tế khu vực tham gia, mỗi đơn vị phụ trách từ 1-8 trạm y tế tùy nhu cầu và năng lực. Bên cạnh đó, các nhóm bệnh viện chuyên khoa sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến cơ sở.

Điểm được nhấn mạnh là chuyển từ hỗ trợ một chiều sang kết nối hai chiều. Khi người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của TYT sẽ được chuyển lên BV; khi ổn định, người bệnh được đưa về trạm để tiếp tục theo dõi, quản lý sức khỏe. Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, BV xuống cơ sở không phải để làm thay TYT. Mỗi hoạt động hỗ trợ phải giúp trạm y tế làm được nhiều hơn, quản lý được nhiều người bệnh hơn và quan trọng là duy trì được năng lực sau khi kết thúc hỗ trợ.

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, hiện thành phố đã có 7 BV đa khoa đã ký hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho 7 trung tâm y tế khu vực phía Bắc của TPHCM. Đồng thời, các trung tâm y tế khu vực của thành phố hiện đều đã có BV đa khoa đồng hành hỗ trợ toàn diện. Riêng Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm và Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo được tăng cường theo mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối.

Cơ chế giám sát đi vào chiều sâu

Tại buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM ngày 28/9, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao việc ngành y tế khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 72 và các Nghị quyết của HĐND thành phố về nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Thời gian qua, với việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thường xuyên chỉ đạo, tổ chức giám sát, chỉ đạo chặt chẽ ngành y tế thực hiện chương trình kết nối BV với TYT đã giúp toàn bộ 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã bố trí BV kết nối với TYT ở cơ sở. Theo ông Lộc, việc kết nối BV với TYT hướng đến mục tiêu người dân được phục vụ nhanh hơn, gần hơn, tốt hơn và liên tục hơn; không để khoảng cách hay địa giới hành chính trở thành rào cản tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời, BV đồng hành phải hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn, thậm chí “cầm tay chỉ việc”, nhưng không làm thay chức năng của TYT.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đặt ra yêu cầu rõ với chương trình luân phiên nhân viên y tế: “Trạm y tế là trọng điểm, BV tuyến trên là nền tảng, nhân viên y tế luân phiên là trụ cột”. Việc luân phiên phải gắn với cơ chế, quy trình, điều kiện bảo đảm, KPI, mô tả công việc và kết quả mong đợi; đồng thời chú trọng đào tạo liên tục. Cùng với kết nối chuyên môn, lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả các trụ sở và khu đất công dôi dư sau sắp xếp. Thành phố ưu tiên quỹ đất cho y tế, giáo dục và các thiết chế an sinh xã hội. Trong đó, có phương án bố trí cơ sở giảm tải gần BV chính, vừa giảm áp lực cho các BV tuyến cuối vừa tránh lãng phí nguồn lực công.

TPHCM đang hướng tới mô hình trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng đa trung tâm, đa tầng, đa cực, đồng thời tăng cường kết nối giữa y tế chuyên sâu với y tế cơ sở để hình thành một hệ thống thống nhất, liên thông và toàn diện. Các cơ sở mới sau khi đầu tư phải được khai thác thực chất, góp phần giảm áp lực cho BV chuyên khoa sâu và tuyến cuối.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, mạng lưới y tế TPHCM đang được tổ chức lại theo hướng các BV mạnh lan tỏa năng lực chuyên môn xuống cơ sở, còn y tế cơ sở trở thành nơi chăm sóc ban đầu, quản lý sức khỏe liên tục. Đích cuối cùng là người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay từ đầu, ngay từ sớm và ngay tại nơi sinh sống. Khi tuyến cơ sở đủ năng lực, người bệnh được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, giúp TPHCM giảm những trường hợp chuyển tuyến không cần thiết và tạo điều kiện cho BV tuyến trên tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu.