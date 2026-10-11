TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh

Đội CSGT Nam Sài Gòn tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh, nhất là tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Ảnh: PC08

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, việc đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tính tự giác của người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thực tế, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn có tâm lý chỉ chấp hành quy định khi thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Việc tăng cường giám sát và xử lý vi phạm qua hình ảnh giúp nâng cao tính răn đe, nhắc nhở người dân luôn tuân thủ pháp luật, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp kiểm soát.

Thông qua hệ thống camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT có thể phát hiện, ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm khác.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất tăng cường xử phạt qua hình ảnh.

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hình ảnh sẽ được kiểm tra, xác minh trước khi tiến hành xử lý theo quy định pháp luật; bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Người vi phạm được thông báo về hành vi, xem xét thông tin, hình ảnh liên quan và thực hiện quyền giải trình theo quy định.

Trên địa bàn được phân công, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, kết hợp kiểm soát và xử lý vi phạm qua hình ảnh, nhất là tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin liên quan đến phương tiện và tiếp cận các tiện ích được cung cấp theo quy định. Ảnh: PC08

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi nhận được thông báo vi phạm. Khi mua bán, cho, tặng phương tiện, chủ phương tiện cần hoàn tất thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định để bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác.

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin liên quan đến phương tiện và tiếp cận các tiện ích được cung cấp theo quy định. Đồng thời, khi phát hiện hành vi vi phạm giao thông, người dân có thể cung cấp hình ảnh, thông tin qua các kênh tiếp nhận phù hợp để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mà còn góp phần hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm.