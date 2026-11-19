Cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08 - Công an TP. Hồ Chí Minh) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế do đậu xe tại khu vực có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” tại một tuyến đường ở phường Dĩ An. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 638/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 4/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh xác định công tác quản lý TTĐT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục và thực sự có hiệu quả lâu dài, kiên quyết không chạy theo thành tích. Trách nhiệm quản lý TTĐT được gắn chặt với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và bình xét danh hiệu văn hóa hàng năm. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

TP. Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu đối với lực lượng chức năng phải đẩy mạnh phối hợp để kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm như mái che, mái vẩy, bậc tam cấp, biển hiệu, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ tự phát, dừng đỗ xe sai quy định và bến bãi, đón trả khách trái phép sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm. Sau khi nhắc nhở hoặc xử lý, các hộ dân và hộ kinh doanh phải ký cam kết không tái lấn chiếm.

Để giải quyết căn cơ bài toán TTĐT, TP. Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách như ban hành quy định mới, thống nhất về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè; quy định chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân; đồng thời nghiên cứu bố trí quỹ đất cho giao thông công cộng và bãi giữ xe. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển các dự án bãi đỗ xe thông minh, cao tầng lắp ghép tại khu vực trung tâm và triển khai lộ trình hạn chế xe ô tô khách, xe rơ-moóc lưu thông vào nội đô.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ hệ thống camera đô thị thông minh tại các tuyến đường, khu vực trung tâm và các điểm thường xuyên vi phạm. Dữ liệu lớn (Big Data) và bản đồ số sẽ được ứng dụng để nhận diện các điểm “đen”, khung giờ hay tái phạm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, giảm nhân lực thủ công. Đồng thời, các nền tảng tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng di động, đường dây nóng sẽ được vận hành hiệu quả để tiếp nhận, xử lý nhanh chóng và công khai kết quả cho người dân.

Công an phường Dĩ An xử lý trường hợp xe container đậu trên vỉa hè đường ĐT743. Ảnh: Quang Phương

UBND thành phố giao Công an thành phố làm cơ quan đầu mối, chủ trì xử lý triệt để các điểm kinh doanh tự phát quanh chợ đầu mối, cổng trường, bệnh viện, khu công nghiệp và xử lý nghiêm xe cơ giới hết niên hạn, xe tự chế ba, bốn bánh.

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu quy định quản lý vỉa hè, đôn đốc tiến độ các công trình có rào chắn để sớm hoàn trả mặt bằng, và hạn chế tổ chức hội chợ thương mại chiếm dụng lòng đường…

Trong khi đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn quản lý, tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự, đồng thời nghiên cứu sắp xếp vị trí buôn bán tạm thời phù hợp cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn đang mưu sinh nhỏ lẻ.