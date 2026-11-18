Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi trên địa bàn phường Dĩ An. Ảnh: Quang Phương

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tại một số phường, xã vẫn tái diễn tình trạng người dân vứt rác thải không đúng nơi quy định tại các tuyến đường, gốc cây, cột điện, khu đất trống và kênh rạch, gây mất mỹ quan đô thị và tắc nghẽn dòng chảy. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp chưa tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký ngành nghề, phương tiện vận chuyển cũng như điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các điểm lưu chứa...

Để tạo đột phá về chất lượng môi trường và thực hiện hiệu quả phong trào vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2026-2030, UBND thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt), đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với cấp xã và cơ quan báo, đài (cơ quan phản ánh) rà soát, xử lý dứt điểm toàn bộ các điểm tồn đọng rác thải sinh hoạt và tăng cường thanh tra, giám sát.

Một công trình "Xanh hóa cảnh quan đô thị" trên địa bàn phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến giao thông gắn với việc thu gom rác, vớt lục bình trên sông, kênh, rạch thuộc thẩm quyền.

Còn Công an thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường trinh sát, tuần tra và áp dụng triệt để hình thức phạt nguội thông qua trích xuất hình ảnh từ camera giao thông, camera an ninh đối với các hành vi đổ, chôn lấp chất thải trái phép.

Trong khi đó, UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố nếu để tái diễn các điểm đổ thải tự phát. Các địa phương phải siết chặt việc chuyển giao rác đúng khung giờ, quản lý chặt các khu đất trống, di dời các cơ sở thu gom chất thải công nghiệp không đạt chuẩn và lắp đặt thêm hàng rào, biển cấm, camera giám sát.

Ngoài phạt tiền, chính quyền cơ sở nghiên cứu áp dụng biện pháp buộc người vi phạm trực tiếp thu dọn chất thải do mình gây ra. Đồng thời, 100% phường, xã, đặc khu phải tổ chức tổng vệ sinh công cộng định kỳ mỗi tháng một lần vào cuối tuần và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân nếu để phát sinh điểm nóng ô nhiễm.

Sở Văn hóa và Thể thao cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan tại các lễ hội, sự kiện và tăng cường giám sát cộng đồng.