TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Chú trọng phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ cơ sở

Đại diện PC07 cũng cấp thông tin cho báo chí về triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP. hồ Chí Minh

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tập trung kiểm tra, hướng dẫn những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là địa điểm có nguy cơ cháy, nổ cao.

Qua kiểm tra thực tế, phần lớn cơ sở đã quan tâm hơn đến việc chấp hành quy định. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa duy trì đầy đủ điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động.

Đáng chú ý, có cơ sở thay đổi công năng sử dụng công trình, phương thức sản xuất, kinh doanh nhưng chưa kịp thời điều chỉnh biện pháp phòng cháy, chữa cháy tương ứng. Việc quản lý vật tư, hàng hóa dễ cháy, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy tại một số địa điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ban đầu của một bộ phận người lao động, người trực tiếp quản lý cơ sở còn hạn chế. Trong khi đó, khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời và tổ chức thoát nạn có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm. Nhiều tồn tại về điều kiện an toàn được phát hiện, yêu cầu khắc phục nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Trung tá Lê Tấn Châu nhấn mạnh, những hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, mục tiêu của công tác kiểm tra không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành, giúp cơ sở chủ động khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đổi mới phương thức quản lý theo mức độ nguy cơ cháy, nổ, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn phù hợp với từng loại hình cơ sở.

Đối với cơ sở có nguy cơ cao, lực lượng chức năng sẽ tập trung giám sát những điều kiện có thể trực tiếp dẫn đến cháy, nổ hoặc làm gia tăng hậu quả khi xảy ra sự cố. Với nhóm nguy cơ thấp hơn, công tác quản lý vẫn phải bảo đảm đúng quy định nhưng tránh hình thức, thiếu trọng tâm.

Đẩy mạnh quản lý số, nâng cao trách nhiệm chủ cơ sở

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát an toàn phòng cháy, chữa cháy góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp, Công an TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu, triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo định hướng, công nghệ số sẽ hỗ trợ quản lý dữ liệu cơ sở, phân loại nguy cơ, theo dõi điều kiện an toàn, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tăng cường khả năng trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng với doanh nghiệp, giúp việc hướng dẫn, nhắc nhở và theo dõi kết quả khắc phục vi phạm thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng xác định cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện yêu cầu khắc phục sau kiểm tra, tránh tình trạng phát hiện tồn tại, lập biên bản nhưng nguy cơ mất an toàn chưa được xử lý triệt để.

Việc từng bước chuyển sang phương thức quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu và mức độ nguy cơ được kỳ vọng nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bên cạnh trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng, ý thức chấp hành pháp luật của người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Nếu chỉ quan tâm đến điều kiện phòng cháy, chữa cháy khi có đoàn kiểm tra, hiệu quả phòng ngừa sẽ không bền vững. Điều cần thiết là hình thành thói quen tự kiểm tra, chủ động phát hiện và khắc phục nguy cơ ngay trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, chủ cơ sở phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, quản lý vật tư, hàng hóa dễ cháy; bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa theo quy định.

Cùng với trách nhiệm của người đứng đầu, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố ban đầu cho người lao động cũng cần được chú trọng. Khi xảy ra cháy, nổ, khả năng phát hiện sớm, báo động, tổ chức thoát nạn và sử dụng đúng phương tiện chữa cháy ban đầu có thể góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Thời gian tới, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao trách nhiệm tự phòng ngừa tại từng cơ sở.

Việc kết hợp quản lý theo mức độ nguy cơ với ý thức tự giác của doanh nghiệp, người lao động là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản và xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn trên địa bàn thành phố.