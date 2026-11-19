UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố, nhằm xây dựng môi trường giáo dục trung thực, liêm chính, thực chất, công bằng, minh bạch, khách quan, với phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống gian lận thi cử

Chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ gian lận

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống gian lận thi cử. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đạo đức nghề nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

Thành phố xác định công tác phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, rủi ro và áp dụng biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp. Trọng tâm là chuyển từ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa; bảo đảm việc phòng, chống gian lận được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và hình thức thi, kiểm tra, đánh giá.

Các đơn vị phải phân định rõ trách nhiệm theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; thiết lập cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết hoạt động và kiểm tra độc lập đối với các khâu có nguy cơ cao. Không để tổ chức, cá nhân can thiệp trái quy định vào quá trình học tập, kiểm tra, đánh giá và thi. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tăng giám sát, ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa gian lận

Sở GD-ĐT thành phố được giao rà soát quy trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng và các kỳ thi khác

Sở GD-ĐT thành phố được giao rà soát quy trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng và các kỳ thi khác. Việc rà soát tập trung nhận diện nguy cơ ở từng khâu, từ ra đề, duyệt đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi đến coi thi, chấm thi, phúc khảo và quản lý kết quả.

Sở phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm theo mức độ rủi ro; tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố giác về gian lận. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT phối hợp Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; ngăn chặn việc xâm nhập, chiếm đoạt, sao chép hoặc chỉnh sửa trái phép dữ liệu.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát hệ thống quản lý thi, tuyển sinh và đánh giá; thực hiện phân quyền, lưu vết thao tác, sao lưu, bảo vệ và đối soát dữ liệu theo quy định. Đồng thời, xây dựng cơ chế tổng hợp, phân tích, đối sánh dữ liệu học tập, thi, kiểm tra, đánh giá để kịp thời nhận diện biểu hiện bất thường, cảnh báo nguy cơ gian lận và can thiệp trái quy định vào kết quả.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là không sử dụng đơn thuần tỷ lệ học sinh khá, tốt, tỷ lệ tốt nghiệp, tuyển sinh hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục; xây dựng lộ trình và đề xuất phương án thí điểm kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính tại các đơn vị đủ điều kiện, bảo đảm công bằng, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở phải thiết lập và công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử bảo mật để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác về gian lận thi cử 24/7.