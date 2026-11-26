Sáng 26/11, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031, nhằm tăng cường công tác dân vận, chăm lo đời sống người lao động, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Võ Khắc Thái và Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2031. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Võ Khắc Thái và Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2031. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Võ Khắc Thái nhấn mạnh yêu cầu chuyển các nội dung ký kết thành những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Thành phố hiện có hơn 25.000 công đoàn cơ sở với trên 2 triệu đoàn viên. Đây là lực lượng quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố, đòi hỏi hoạt động phối hợp phải bám sát tình hình doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của người lao động.

Trong giai đoạn mới, tổ chức Công đoàn tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt, hai đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, trong đó có việc hỗ trợ công nhân là quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2031. Ảnh: Hoa Lê

Theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; vận động nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Các gia đình quân nhân, gia đình có con em đang tại ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn về việc làm, thu nhập của công nhân; kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp lao động, ngừng việc, lãn công.

Xây dựng lực lượng nòng cốt từ doanh nghiệp

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh ra mắt lực lượng quân nhân dự bị là cộng tác viên công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Hoa Lê

Không chỉ tập trung chăm lo đời sống, chương trình phối hợp còn hướng đến phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và lực lượng vũ trang trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố quốc phòng, an ninh tại doanh nghiệp. Hai bên chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò của quân nhân dự bị đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp; củng cố lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Võ Khắc Thái cho biết, sau ký kết, Liên đoàn xác định 5 nội dung trọng tâm, từ đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở đến chăm lo an sinh và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền cần có hình thức phù hợp với đặc thù người lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối qua các nền tảng như Zalo để chuyển tải thông tin kịp thời. Các cấp công đoàn cần phối hợp với lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của người lao động để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn đề nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Khi phát sinh những vấn đề phức tạp, các bên cần phối hợp với địa phương, công an, tổ chức Công đoàn và cơ quan chức năng để đối thoại, giải quyết đúng quy định pháp luật.

Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Võ Khắc Thái nhấn mạnh việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ nhằm đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Việc thực hiện các nội dung đã ký kết phải gắn với trách nhiệm và kết quả đánh giá của từng đơn vị.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt lực lượng quân nhân dự bị là cộng tác viên công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố.