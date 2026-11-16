TP Hồ Chí Minh tăng cường 'phạt nguội' hành vi đổ rác trái quy định

Rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng qua địa bàn Ấp 42, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Đây là một trong những nội dung được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tại Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng, ban hành ngày 16/10.

Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường công tác trinh sát, theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi chôn lấp, đổ chất thải không đúng quy định của tổ chức, cá nhân; lấy phòng ngừa, tự giác tuân thủ làm trọng tâm nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về chất thải.

UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, nguy hại và vệ sinh công cộng trên địa bàn. Các địa phương kết hợp giữa tuyên truyền và phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thải bỏ rác không đúng quy định thông qua kiểm tra, giám sát và camera giám sát.

Cùng với đó, UBND 168 phường, xã, đặc khu chủ trì tổ chức, triển khai nghiêm việc chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo khung giờ quy định (đặc biệt tại các tuyến đường trung tâm, trọng điểm); chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn phải được lưu chứa trong khuôn viên của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; chấm dứt tình trạng lưu chứa tạm chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn tại các khu vực công cộng như lòng đường, vỉa hè, gốc cây, cột điện, chân thùng rác công cộng, … ngoài khung thời gian chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển, chất thải rắn.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao các phường, xã, đặc khu tổ chức tốt công tác vệ sinh công cộng, thu gom vớt rác, lục bình trên suối, kênh, rạch thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý như lắp đặt hàng rào, biển cấm đổ rác, camera giám sát… cảnh báo, tuyên truyền và giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bỏ rác không đúng quy định.

Thời gian gần đây, qua phản ánh trên các phương tiện truyền thống, tại một số phường, xã của Thành phố vẫn xảy ra tình trạng thải bỏ chất thải tại các tuyến đường, gốc cây, cột điện, khu đất trống, các suối, kênh, rạch… không đúng nơi quy định vừa gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và nguy cơ làm tắc nghẽn dòng chảy. Ngoài ra, trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp vẫn còn nhiều cơ sở chưa tuân thủ quy định pháp luật, gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ cháy nổ và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo nhận định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh nguyên nhân phát sinh từ ý thức của người dân thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương thời gian qua chưa thật sự quyết liệt, thường xuyên và thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm được giao, phân cấp theo chính quyền địa phương 2 cấp, chưa thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ được giao trong Luật Bảo vệ môi trường và Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, dẫn đến các tổ chức, người dân thực hiện các hành vi lén lút chôn lấp, đổ chất thải trái quy định làm ảnh hưởng đến môi trường và việc xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.