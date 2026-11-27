Đội Quản lý thị trường số 13 tạm giữ lô hàng hóa vi phạm và lập thủ tục xử phạt hành chính số tiền 403,5 triệu đồng. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh, trong đợt cao điểm từ ngày 12/10 đến 25/11/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 904 vụ, qua đó xử lý 818 vụ vi phạm. Tổng lượng hàng hóa bị tạm giữ gồm 74 tấn và gần 400.000 đơn vị sản phẩm các loại với tổng trị giá ước tính hơn 18,3 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng giả mạo nhãn hiệu.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh cho biết, những tháng cuối năm và dịp Tết, lượng hàng hóa lưu thông tăng cao theo nhu cầu mua sắm của người dân. Chi cục đã chỉ đạo các đội QLTT bám sát địa bàn, chủ động thu thập thông tin và tập trung kiểm tra tại kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển cùng các đầu mối phân phối nhằm ngăn chặn hàng vi phạm trước khi đưa ra thị trường.

Nhóm mặt hàng ưu tiên kiểm tra gồm bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu ăn, gia vị. Địa bàn kiểm soát trọng tâm là các chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh kênh truyền thống, các tổ chức, cá nhân bán hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội cũng được đưa vào diện kiểm tra trọng điểm.

Riêng trong lĩnh vực thực phẩm, tính đến ngày 31/10/2026, Chi cục đã kiểm tra, xử lý 648 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 58 tấn và 148.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm với tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng; tổng số tiền xử phạt vượt 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm, các đội QLTT đã xử lý 43 vụ liên quan đến đường cát, tạm giữ gần 21 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

Cũng theo Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh, các vi phạm phổ biến hiện nay còn bao gồm kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và không bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhiều cơ sở sử dụng nhiều địa điểm để tập kết, phân tán hàng hoặc thường xuyên thay đổi nơi kinh doanh, gây khó khăn cho công tác xác minh nguồn gốc và kho bãi lưu giữ.

Trên môi trường trực tuyến, tình trạng người bán dùng tài khoản ảo, cung cấp thông tin thiếu chính xác, chốt giao dịch qua tin nhắn riêng và thuê đơn vị trung gian vận chuyển khiến việc xác định chủ thể vi phạm, thu thập chứng cứ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều trở ngại. Đối với thực phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, lực lượng QLTT phải phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý.

Thời gian tới, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, xử lý các đường dây liên địa bàn. Song song với việc kiểm tra, lực lượng chức năng đẩy mạnh hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và kiểm tra kỹ hạn sử dụng khi mua sắm dịp cuối năm.