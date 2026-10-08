TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Theo ông Lê Minh Hải, từ tháng 10 đến đầu tháng 11, Sở phối hợp với phường, xã kiểm tra thường xuyên các bếp ăn tập thể tại trường học nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh. Kế hoạch phân định cụ thể trách nhiệm kiểm tra của Sở và phường, xã, nhằm bảo đảm các bếp ăn đều được kiểm tra.

Ông Lê Minh Hải cung cấp thông tin về kế hoạch kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại buổi họp báo. Ảnh: HT

Hoạt động này thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc trong các cơ sở giáo dục.

Từ tháng 12 đến tháng 1/2027, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh những loại thực phẩm được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Tùy từng trường hợp, cơ quan kiểm tra phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để hành vi vi phạm. Trong đó, Sở An toàn thực phẩm kiểm tra các chợ đầu mối; phường, xã kiểm tra chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra chú trọng các cơ sở bảo quản, kinh doanh thực phẩm, đại lý phân phối và cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ dịp lễ, Tết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện vi phạm.

Ông Lê Minh Hải cũng cho biết, điểm khác của kế hoạch năm 2026 so với những năm trước là trách nhiệm kiểm tra giữa Sở An toàn thực phẩm và phường, xã được phân định rõ hơn. Từ đầu năm, các cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm theo hình thức hộ cá thể đã được giao cho phường, xã quản lý, kiểm tra.

Bên cạnh đó, phường, xã phối hợp với Sở tổng hợp, báo cáo Thành phố để có định hướng, chủ trương phù hợp trong công tác kiểm soát, giám sát an toàn thực phẩm.

Về tình hình ngộ độc thực phẩm, ông Lê Minh Hải cho biết, trong các năm 2024 - 2025, số trường hợp bị ngộ độc tăng so với những năm trước, không chỉ tại TP Hồ Chí Minh mà trên cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, vẫn ghi nhận một số trường hợp ngộ độc thực phẩm nhưng quy mô nhỏ hơn.

Sở An toàn thực phẩm đã tham mưu Thành phố ban hành kế hoạch phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, phân công rõ trách nhiệm của phường, xã, Sở và các sở, ngành liên quan. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa từ đầu, không chỉ xử lý khi sự cố xảy ra.

Sở cũng đã tham mưu Thành phố ban hành quy chế phối hợp trong điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhằm hạn chế sự lúng túng giữa các đơn vị. Quy chế xác định rõ trường hợp nào phường, xã chủ trì xử lý ngay từ đầu, Sở hướng dẫn; trường hợp nào Sở chủ trì, phường, xã phối hợp.

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm Thành phố cũng khẳng định, việc phân công cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả phối hợp trong phòng ngừa, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.