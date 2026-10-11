TP Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm soát an toàn xe khách khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Đội CSGT Nam Sài Gòn xử lý phương tiện vi phạm. Ảnh: PC08

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều khu, điểm du lịch biển, thu hút đông người dân và du khách, kéo theo nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách tăng cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là đối với các phương tiện chở nhiều hành khách.

Trước tình hình trên, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn được phân công; tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của người điều khiển và phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Ảnh: PC08

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT chú trọng kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện như hệ thống phanh, hệ thống lái, lốp, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi và các thiết bị an toàn liên quan. Qua đó, chủ động phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, điều kiện của người điều khiển phương tiện và các yêu cầu pháp lý liên quan. Những trường hợp vi phạm được phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe, chủ phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, kịp thời khắc phục hư hỏng, không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào hoạt động.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.