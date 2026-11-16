TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Khánh Bảo cho biết, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học được ngành giáo dục tập trung triển khai từ đầu năm 2026.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Khánh Bảo. Ảnh: Thạc Hiếu

Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục rà soát quy trình tổ chức bữa ăn, kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện vận chuyển, chế biến và lựa chọn đơn vị cung cấp. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố.

Đối với việc lựa chọn nhà cung cấp, cơ sở giáo dục chỉ ký hợp đồng với đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận còn hiệu lực nếu thuộc diện phải được cấp. Đồng thời, phải kiểm tra thông tin từ danh sách do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Đáng chú ý, nhà trường phải đánh giá thực chất năng lực cung ứng, từ cơ sở chế biến, phương tiện vận chuyển, nhân sự đến khả năng đáp ứng nhu cầu. Tránh tình trạng một đơn vị cung cấp cho quá nhiều trường nhưng không bảo đảm điều kiện phục vụ.

Quá trình lựa chọn phải công khai, có hồ sơ, biên bản đánh giá điều kiện cơ sở và quy trình giao nhận. Nhà trường phối hợp chính quyền địa phương rà soát theo phân công, báo cáo thông tin nhà cung cấp để cơ quan chức năng theo dõi.

Đối với nguyên liệu đưa vào bếp ăn, yêu cầu đặt ra là 100% thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ và chứng từ rõ ràng. Khi tiếp nhận, nhà trường phải đối chiếu nhãn hàng hóa, hóa đơn, hồ sơ liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc.

Cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định; không tiếp nhận hoặc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đáp ứng yêu cầu chất lượng.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát an toàn thực phẩm trong trường học, chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và chất lượng bữa ăn bán trú

Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Trần Khánh Bảo, lựa chọn đơn vị có tên trong danh sách đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là duy trì kiểm tra, giám sát liên tục trong suốt quá trình cung ứng, chế biến và tổ chức bữa ăn.

Để tăng cường kiểm soát, ngành giáo dục triển khai cơ chế giám sát ba lớp, gồm nhà trường, cha mẹ học sinh và cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương.

Ở lớp thứ nhất, cơ sở giáo dục phân công lãnh đạo, nhân viên y tế hoặc người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến và cung cấp suất ăn.

Lớp thứ hai là sự tham gia của cha mẹ học sinh. Nhà trường phải công khai hằng ngày thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát, phản ánh vấn đề phát sinh.

Lớp thứ ba là hoạt động kiểm tra của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, tập trung đánh giá điều kiện hoạt động, năng lực phục vụ của nhà cung cấp, nhất là đầu năm học hoặc khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong cơ chế này, hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức phân công người giám sát, công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, nhà trường phải có quy trình xử lý khi xảy ra hoặc nghi ngờ xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm phối hợp kịp thời giữa những bộ phận liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, chú trọng đơn vị cung cấp quy mô lớn, phục vụ nhiều trường học, cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc bị phản ánh về chất lượng thực phẩm.

Khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, báo chí, nhà trường phải kịp thời xác minh, phối hợp cơ quan chức năng xử lý. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh, phải chủ động tạm ngừng tiếp nhận, sử dụng thực phẩm liên quan hoặc áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định.

Cùng với đó, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm soát chuỗi cung ứng, từ nguồn nguyên liệu, vận chuyển, chế biến đến tổ chức bữa ăn. Ngành giáo dục cũng hướng đến số hóa, công khai thông tin nhà cung cấp để hỗ trợ quản lý, giám sát.

Quan điểm xuyên suốt là chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ngay từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu và tổ chức bữa ăn, không chờ đến khi xảy ra sự cố mới kiểm tra, xử lý.