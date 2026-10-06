TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực đối ngoại

Hội nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm đánh giá kết quả công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài; đồng thời trao đổi, thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh Hà Thanh phát biểu

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh Hà Thanh cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước.

Theo đó, Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác phi chính phủ nước ngoài; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 313/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; trao đổi những nội dung cần lưu ý trong hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, cũng như công tác đối ngoại nhân dân và lễ tân đối ngoại.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Lê Thị Diệu Linh, năm 2026 có 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp Giấy Đăng ký Hoạt động có địa bàn hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, tăng 5 tổ chức so với năm 2025.

Các tổ chức chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, phát triển cộng đồng và môi trường, tập trung vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ trẻ em, người khuyết tật, các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao năng lực đối tác địa phương, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong năm, Liên hiệp đã tổ chức chương trình gặp gỡ với hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 40 đối tác Việt Nam. Thông qua Tổ Công tác phi chính phủ nước ngoài Thành phố, Liên hiệp làm đầu mối hướng dẫn thủ tục, kết nối đối tác, hỗ trợ mở rộng dự án và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, tính đến tháng 9/2026, UBND Thành phố đã phê duyệt 30 hồ sơ tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ dự án, phi dự án, với tổng vốn viện trợ cam kết khoảng 302,4 tỷ đồng. Các nguồn viện trợ được tiếp nhận, sử dụng và triển khai theo đúng quy định, mục đích và nội dung dự án được phê duyệt.

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, công tác phi chính phủ nước ngoài đã góp phần phát huy nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chăm lo các nhóm yếu thế, đối tượng khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ trên địa bàn còn lớn, trong khi năng lực xây dựng, triển khai chương trình, dự án của một số đối tác Việt Nam còn hạn chế.

Do đó, Liên hiệp đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; chủ động xác định nhu cầu, xây dựng chương trình, dự án, nâng cao năng lực đối tác và đẩy mạnh kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Thanh nhấn mạnh, Liên hiệp mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển bền vững của thành phố; đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức liên quan để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.