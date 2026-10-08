TP Hồ Chí Minh tăng cường kết nối cung - cầu với các địa phương

Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố được triển khai 15 năm qua, từng bước hình thành mạng lưới giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, qua đó mở đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và bổ sung nguồn hàng cho thị trường TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Sự kiện Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2026 mang chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững” sẽ diễn ra đến ngày 11-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ với chuỗi hoạt động kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử; bán hàng đa kênh, livestream và quảng bá sản phẩm vùng miền...

Điểm mới năm nay là yêu cầu chất lượng được đặt ra ngay trong quá trình kết nối thông qua chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, gắn trách nhiệm của nhà cung cấp với kiểm soát, hậu kiểm của hệ thống phân phối; đồng thời tăng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm. Cùng với đó, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được định hướng ứng dụng trong xác thực, phân tích, cảnh báo để hỗ trợ kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Trao thư khen các đơn vị thực hiện tốt "Chương trình tick xanh trách nhiệm".

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong không gian phát triển mới, liên kết cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương cần được nâng lên tầm mới. Thành phố và các địa phương chú trọng nâng tầm liên kết vùng, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang liên kết thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, phân phối và tiêu thụ. Cùng với đó, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thương mại điện tử.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố tạo thêm cơ hội giao thương trực tiếp, đồng thời góp phần hình thành các mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ. Đây là cơ sở hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính chủ động của các bên trong chuỗi cung ứng.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đề nghị, trong giai đoạn mới, chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, phát triển chuỗi cung ứng xanh trở thành lợi thế cạnh tranh mới, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thương mại điện tử trong kết nối thị trường... Bộ Công Thương kỳ vọng các kết nối được hình thành tại chương trình lần này tiếp tục được duy trì, cụ thể hóa thành những thỏa thuận hợp tác và các kênh phân phối ổn định trong thời gian tới, tạo ra giá trị lâu dài, gắn sản xuất với thị trường và nâng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.