Theo Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 25/11 đến 1/12, đoàn đại biểu thành phố do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu có chuyến công tác tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka. Ảnh: Hà Trang

Chuyến công tác nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản ngày 9/11/2026, nghiên cứu vận dụng những mô hình phát triển phù hợp với thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại buổi hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Nhật Bản hiện đứng thứ ba trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố, với 2.346 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 15,36 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng năm 2026 đạt khoảng 7,03 tỷ USD.

Thành phố mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào logistics, đào tạo, khoa học, công nghệ; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, xúc tiến du lịch và giao lưu nhân dân.

Làm việc với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm đổi mới quản trị công, tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền và phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

Hai bên mong muốn xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố; tăng cường trao đổi chuyên gia, nghiên cứu ứng dụng về quản trị đô thị, cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu. Ảnh: Hà Trang

Tại buổi làm việc với Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế và an sinh xã hội.

Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo cho biết, Tokyo đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn, đồng thời sử dụng công cụ đo thời gian xử lý để đánh giá hiệu quả số hóa thủ tục hành chính.

Làm việc với Cục Dịch vụ số thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo, đoàn công tác đề nghị chia sẻ kinh nghiệm tái cấu trúc quy trình trước khi số hóa, quản trị, chia sẻ dữ liệu và vận hành hạ tầng số dùng chung.

Hai bên nhất trí nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi chuyên môn, tổ chức đào tạo ngắn hạn, trao đổi chuyên gia và triển khai một số hoạt động thí điểm tại cấp xã, phường, đặc khu.

Trong lĩnh vực y tế, đoàn công tác đã làm việc với Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW), tìm hiểu mô hình kết hợp đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường đề nghị IUHW mở rộng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học của thành phố về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, quản trị bệnh viện thông minh và đào tạo chuyên khoa sâu.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị IUHW Takagi Kuninori bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong đào tạo nhân lực y khoa, cấp học bổng và đầu tư phát triển y tế chất lượng cao tại thành phố.

Những nội dung trao đổi tại Tokyo mở ra cơ hội để TP. Hồ Chí Minh tiếp cận kinh nghiệm quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ công, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ở cấp địa phương.