TP. Hồ Chí Minh tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp với Trung Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nêu ba định hướng hợp tác trọng tâm với doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Tham dự hội thảo còn đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh, hiệp hội doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư, chuyên gia hai nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhận định rằng, trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu đang được tổ chức lại theo hướng khu vực hóa, số hóa và xanh hóa, năng lực cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối đồng bộ giữa sản xuất, cảng biển, hạ tầng vận tải, tài chính và thị trường.

Trong đó, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là nền tảng quan trọng để thúc đẩy liên kết kinh tế. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 256,4 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích phát triển hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, hội tụ trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng các khu công nghiệp, công nghệ cao và hệ thống cảng biển nước sâu. Không gian phát triển mới tạo điều kiện hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, lưu thông hàng hóa đến tiêu dùng, mở rộng khả năng tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, địa phương xác định ba định hướng hợp tác trọng tâm với doanh nghiệp Trung Quốc:

Thứ nhất, tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao năng lực nhà cung ứng, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Thứ hai, thúc đẩy kết nối cảng biển, hạ tầng giao thông và logistics, nghiên cứu hợp tác trong công nghệ vận hành, logistics thông minh, logistics xanh nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển.

Cuối cùng, tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp theo mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, chú trọng phát triển nhân lực và thương mại hóa những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cùng các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Về phần mình, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Từ Châu nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi thế bổ trợ về cơ cấu công nghiệp và chuỗi cung ứng. Hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa truyền thống sang phối hợp sản xuất, trao đổi công nghệ và chia sẻ tri thức.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm trong sản xuất thông minh, logistics hiện đại, xây dựng hạ tầng, dịch vụ tài chính và vận hành các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực sản xuất, hai bên cần thúc đẩy liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung ứng, hợp tác chuyển giao công nghệ, quản lý quy trình, kiểm soát chất lượng và đào tạo nhân lực.

Ngoài ra, vận tải đa phương thức, cửa khẩu thông minh, kho lạnh và tài chính xuyên biên giới có thể góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong vận chuyển. Các hướng hợp tác này cần gắn với nhu cầu sản xuất, giao thương để nâng cao hiệu quả kết nối thị trường.

Doanh nghiệp cũng cần phối hợp chặt chẽ giữa các công đoạn cung ứng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, vận chuyển và giao hàng. Những cải thiện ở từng công đoạn sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng phục vụ đối tác. Các chương trình hợp tác vì vậy cần xác định rõ nhu cầu, năng lực của từng bên và khả năng triển khai trên thực tế.

Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Chi hội TP. Hồ Chí Minh Yang Wen Bin phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Ông Yang Wen Bin, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Chi hội TP. Hồ Chí Minh thông tin, kim ngạch thương mại hai nước trong 9 tháng năm 2026 đạt 253,1 tỷ USD. Quy mô giao thương và những lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế tạo điều kiện để mở rộng hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ logistics.

Theo ông, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trong quá trình phát triển; đẩy mạnh số hóa chuỗi cung ứng, cải thiện thủ tục thông quan và giảm chi phí logistics. Những giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác.

Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá, TP. Hồ Chí Minh có thêm lợi thế từ không gian phát triển mới sau khi hợp nhất. Thành phố có điều kiện kết nối trung tâm tài chính, thương mại với các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghệ cao và các cảng biển nước sâu. Các nguồn lực này có thể bổ trợ cho nhau, tạo nền tảng để hình thành một chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh.

Sự liên thông giữa sản xuất, vận tải, kho bãi và thị trường sẽ tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, mở rộng mạng lưới sản xuất quốc tế. Tuy nhiên, các bên cần tăng cường kết nối hạ tầng, rút ngắn thời gian giao nhận và giảm chi phí logistics để khai thác hiệu quả các lợi thế hiện có.

Phiên tọa đàm “Chính sách và giải pháp triển khai hợp tác liên doanh Việt Nam - Trung Quốc”. (Ảnh: Hùng Hoàng)