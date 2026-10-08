TP Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác xây dựng các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị

Theo UBND TP, ngay trước khi Luật PTĐT có hiệu lực vào 1/10, HĐND TP đã nhanh chóng thông qua 38 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ Năm (ngày 22/9), trong đó 24 Nghị quyết trực tiếp triển khai Luật PTĐT khi đạo luật này có hiệu lực. Tuy nhiên, thực tế TP vẫn còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh nên cần tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới thêm nhiều chính sách để đáp ứng tình hình mới, phát huy giá trị của Luật PTĐT, thúc đẩy phát triển ĐTĐB.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành được phân công chủ trì xây dựng văn bản, chủ động lập kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các Ban của HĐND TP ngay từ giai đoạn soạn thảo để đạt chất lượng, đúng tiến độ. Với các nội dung phức tạp, tác động lớn đến xã hội, phải tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng, thận trọng, đủ điều kiện thực hiện và sự đồng thuận của Nhân dân trước khi đề xuất ban hành.

Cùng với ban hành văn bản mới, TP cũng rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP đã ban hành có liên quan đến Luật PTĐT để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới. Phương án xử lý văn bản thuộc các lĩnh vực phụ trách được các sở, ngành gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/10 để tổng hợp, báo cáo TP.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Văn Thọ (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo công tác soạn thảo các Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai Luật PTĐT.

TP yêu cầu cơ quan chức năng phải xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình hoàn thành, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền TP để đưa ra các quy định có tính khả thi và hiệu quả thực chất. Lộ trình soạn thảo các VBQPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phải được ấn định cụ thể, đi kèm cơ chế kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

TP giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; rà soát, tham mưu khen thưởng các tập thể thực hiện vượt kế hoạch, đồng thời xem xét phê bình và không xét thi đua đối với đơn vị chậm tiến độ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn chuyên sâu quán triệt nội dung, mục tiêu của Luật PTĐT và các văn bản thi hành.

UBND TP khẳng định sẽ luôn chủ động, quyết liệt hoàn thiện hệ thống thể chế, chuẩn bị đồng bộ về văn bản, nhân lực và nguồn lực để nhanh chóng đưa Luật PTĐT vào cuộc sống, phát huy tối đa các cơ chế đặc thù, tạo đà phát triển vững chắc cho mô hình ĐTĐB trong giai đoạn mới.

Mới đây, tại phiên họp về công tác chuẩn bị và thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP HCM khóa 11 dự kiến diễn ra cuối tháng 10/2026, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Văn Thọ cho biết, Kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tiếp tục có nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai Luật PTĐT trên địa bàn TP.

Dự kiến Kỳ họp sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể TP thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; quy định về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp; cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN trên địa bàn…

Lãnh đạo HĐND yêu cầu TP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất và chất lượng của hồ sơ trước khi trình HĐND TP.