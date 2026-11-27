Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,52 triệu trẻ em (dưới 16 tuổi); trong đó, có hơn 9.900 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 12.800 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, có gần 3.200 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 9 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và 62 cơ sở ngoài công lập. Thực tiễn này đang đặt ra yều cầu lớn cho thành phố về công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ an sinh xã hội đối với trẻ em.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, chức năng quản lý nhà nước về trẻ em do ngành y tế thành phố và phòng văn hóa-xã hội của 168 phường, xã, đặc khu. Thách thức đặt ra hiện nay là nhiều mái ấm, nhà mở, cơ sở tôn giáo hoạt động dựa vào nguồn vận động xã hội hóa nên thiếu tính ổn định trong khi cơ chế giao nhiệm vụ; việc đặt hàng dịch vụ công tác xã hội chưa được phát huy tương xứng. Ngoài ra, hơn 36% nhân viên tại các trung tâm bảo trợ xã hội công lập chưa qua đào tạo chuyên môn, gần 400 trẻ em chưa được cấp giấy tờ tùy thân, nhiều trẻ em chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế gây trở ngại lớn khi khám chữa bệnh… Các đại biểu kiến nghị, thành phố cần chuyển từ phương thức xử lý vụ việc sang phòng ngừa chủ động, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và hỗ trợ liên tục trong công tác bảo vệ trẻ em.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp căn cơ chăm lo trẻ em. Trong đó, Sở Y tế chủ trì rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thống nhất về mạng lưới các cơ sở bảo vệ trẻ em trong và ngoài công lập; hoàn thiện quy chế phối hợp ba cấp độ bảo vệ trẻ em gắn với việc tích hợp các đường dây nóng vào Cổng thông tin 1022 và mô hình “một cửa” tại bệnh viện. Ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng lộ trình sắp xếp các lớp học tình thương, lớp phổ cập, có cơ chế xếp lớp linh hoạt, cấp “học bạ số” và hỗ trợ chi phí học tập ngoài học phí cho trẻ hoàn cảnh đặc biệt chuyển sang trường công lập.

Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị UBND Thành phố nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của mạng lưới bảo vệ trẻ em, nhất là khi Luật Phát triển đô thị đang tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc ban hành các chính sách đặc thù của thành phố.