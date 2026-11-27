Ngày 27/11, tại đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở 3) tổ chức tọa đàm “Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng”.

Quang cảnh tọa đàm “Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng”

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô năm 2026, diễn ra từ ngày 27 - 29/11, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và tình nguyện viên.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho cho biết, bên cạnh những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái biển phong phú với các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và môi trường sinh sản quan trọng của rùa biển.

Tuy nhiên, những hệ sinh thái này đang chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên, hoạt động tàu thuyền và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, đợt tẩy trắng san hô năm 2024 khiến nhiều rạn bị suy thoái, độ phủ san hô cứng trung bình năm 2025 giảm xuống còn khoảng 16,4%.

Trước thực tế này, Vườn quốc gia Côn Đảo xác định tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng ngừa suy thoái hệ sinh thái biển; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục hồi hệ sinh thái; phát huy vai trò của tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng; tăng cường hợp tác, kết nối nguồn lực bảo tồn.

Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho phát biểu tại tọa đàm

Trong năm 2026, Vườn quốc gia đã thiết lập vườn ươm san hô tại khu vực Ông Đụng và Đất Thắm với diện tích 400m², nuôi cấy 10.000 tập đoàn san hô cứng dạng cành. Đồng thời, triển khai mô hình phục hồi 0,5ha san hô tại Bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh từ nguồn kinh phí xã hội hóa, với tỷ lệ sống bước đầu đạt trên 95%.

Công tác bảo tồn rùa biển cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 1993 - 2026, Vườn quốc gia ghi nhận hơn 15.400 lượt rùa mẹ lên bãi đẻ, cứu hộ, ấp nở và thả về đại dương hơn 3 triệu rùa con. Riêng năm 2026, khoảng 142.300 rùa con đã được thả về môi trường tự nhiên.

Tọa đàm tập trung vào ba nhóm nội dung chuyên sâu, gồm thực trạng và thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn; phục hồi rạn san hô gắn với hoạt động tình nguyện; kết quả, kinh nghiệm và định hướng bảo tồn rùa biển trước tác động của biến đổi khí hậu.

Nguyên Phó Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo, Thạc sĩ Trần Đình Huệ phát biểu tại tọa đàm

Tham gia trao đổi có nguyên Phó Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo, Thạc sĩ Trần Đình Huệ; Giám đốc Chương trình Đại dương, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam Nguyễn Thị Diệu Thúy; Quản lý Chương trình Biển và Tài nguyên vùng bờ, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam Bùi Thị Thu Hiền; Thạc sĩ Thái Minh Quang, chuyên gia Viện Hải dương học.

Các nội dung thảo luận chú trọng giải pháp phục hồi hệ sinh thái phù hợp với điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm an toàn trong hoạt động tình nguyện, phát triển du lịch sinh thái có trách nhiệm và hài hòa giữa bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận tọa đàm, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý, phát huy hoạt động tình nguyện theo hướng có tổ chức, liên tục, thiết thực; đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Thời gian tới, Vườn quốc gia sẽ nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thu hút nguồn lực tài chính, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, trọng tâm là phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và các sinh cảnh thủy sinh quan trọng.

Tiếp nối tọa đàm, ngày 28/11, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; chương trình nghệ thuật tuyên truyền biển đảo; phát động hoạt động nuôi cấy phục hồi rạn san hô và khai mạc triển lãm tranh, mô hình san hô từ nhựa tái chế với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau”.

Cùng với đó là hoạt động làm sạch môi trường biển tại vịnh Côn Sơn và nuôi cấy phục hồi rạn san hô, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân và du khách.

Rạn san hô tại Côn Đảo

Các hoạt động nuôi cấy, phục hồi rạn san hô được Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo lựa chọn địa điểm, chuẩn bị nguồn giống, hướng dẫn và giám sát kỹ thuật nhằm bảo đảm đúng quy trình, an toàn và mang lại hiệu quả sinh thái.

Triển lãm tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ người dân, du khách đến hết ngày 29/11.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP. Hồ Chí Minh hướng đến lan tỏa thông điệp bảo vệ chủ quyền, tài nguyên và môi trường biển đảo, thúc đẩy hợp tác lâu dài trong bảo tồn thiên nhiên, góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành hòn đảo xanh, thông minh và phát triển bền vững.