TP Hồ Chí Minh tăng chuyến Metro, xe buýt phục vụ lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Metro Bến Thành - Suối Tiên tăng 12 chuyến so với lịch hoạt động thường ngày để phục vụ Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng chuyến Metro số 1 và xe buýt, đồng thời bố trí phương tiện dự phòng, phục vụ người dân tham dự Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Đối với tuyến Metro số 1 sẽ tăng 18 lượt tàu phục vụ đi lại.

Đối với các tuyến xe buýt, tăng 10 chuyến xe trên tuyến xe buýt số 10 từ Bến xe Miền Tây đi Đại học Quốc gia.

Trung tâm cũng hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố như sau: Hành khách có thể đón tuyến xe buýt số 65 tại 542 Cách mạng Tháng 8 và xuống tại 605 Hoàng Văn Thụ (trạm xe buýt bệnh viện Tân Bình) sau đó chuyển tiếp tuyến xe buýt số 8 để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt sau để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và xuống tại các trạm dừng xe buýt chung quanh Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.