TP Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trong xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Theo GFCI 40, mức tăng 17 bậc đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm tài chính có mức cải thiện thứ hạng đáng chú ý nhất kỳ này, chỉ sau Copenhagen với 19 bậc.

Đây cũng là kỳ thứ hai liên tiếp TP Hồ Chí Minh tăng thứ hạng trong năm 2026. Tại GFCI 39, thành phố tăng 11 bậc, từ vị trí 95 lên 84. Như vậy, qua hai kỳ công bố, TP Hồ Chí Minh đã tăng tổng cộng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới, với 34 lượt đề cập trong 24 tháng.

Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, TP Hồ Chí Minh tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71, đạt 645 điểm, tăng 11 điểm so với kỳ trước. Điểm số tổng hợp của thành phố tăng khoảng 4,1%, cao hơn mức tăng bình quân toàn cầu 0,8% và khu vực châu Á - Thái Bình Dương 1,48%.

Cải thiện vị thế trên mạng lưới tài chính toàn cầu

GFCI là chỉ số do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp với China Development Institute (Trung Quốc) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm. GFCI 40 nghiên cứu 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng chính thức.

Chỉ số kết hợp dữ liệu định lượng với đánh giá của cộng đồng tài chính quốc tế. GFCI 40 sử dụng 144 yếu tố định lượng từ các nguồn dữ liệu bên thứ ba như Ngân hàng Thế giới, OECD và Liên Hợp Quốc, cùng 39.531 lượt đánh giá của 6.147 người tham gia khảo sát.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao Giấy chứng nhận cho các thành viên chiến lược VIFC-HCMC.

Các nhóm yếu tố được xem xét gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và danh tiếng.

Việc đồng thời cải thiện điểm số và thứ hạng là một chỉ dấu về sự thay đổi vị trí của TP Hồ Chí Minh trong tương quan với các trung tâm tài chính được GFCI đánh giá. Kết quả này cũng tạo thêm cơ sở để thành phố quảng bá năng lực, tiềm năng và định hướng phát triển tới cộng đồng tài chính quốc tế.

Ông Richard D. McClellan - Giám đốc điều hành cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cho rằng kết quả xếp hạng là một cột mốc, nhưng không phải đích đến. Theo ông, điều quan trọng hơn là chất lượng hệ sinh thái tài chính, nền tảng vận hành và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong những năm tới.

Ông Marc Knapper - thành viên Tổ Tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định thứ hạng cao hơn là tín hiệu tích cực, song hiệu quả thực tế cần được thể hiện qua khả năng chuyển hóa niềm tin của nhà đầu tư thành dòng vốn, cùng một môi trường pháp lý có tính dự báo, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, thị trường vốn phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, ông Bhaskar Dasgupta - thành viên Tổ Tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường tại Abu Dhabi Global Market (ADGM) cho rằng, kết quả GFCI phản ánh những chuyển động trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính. Theo ông, các chỉ số xếp hạng chỉ là những cột mốc, còn thước đo trong giai đoạn tiếp theo là sự phát triển của thị trường, các định chế tài chính, nguồn nhân lực quốc tế, dòng vốn và các giao dịch thực tế.

Từ cải thiện thứ hạng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính

Kết quả GFCI 40 diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh từng bước triển khai định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế. VIFC-HCMC tập trung vào các nền tảng phục vụ năng lực cạnh tranh dài hạn, gồm môi trường hoạt động, hệ thống định chế tài chính, nguồn nhân lực và kết nối với thị trường quốc tế.

Trong 6 tháng qua, VIFC-HCMC củng cố hoạt động hoạch định và kết nối thông qua Tổ Tư vấn chiến lược với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC cũng được đưa vào vận hành, bổ sung hạ tầng số và quy trình thống nhất phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư.

VIFC-HCMC đồng thời thúc đẩy hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế thông qua cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính.

UOB Việt Nam khởi công UOB Plaza TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD trong phạm vi VIFC-HCMC.

Tháng 7/2026, UOB Việt Nam khởi công UOB Plaza TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD trong phạm vi VIFC-HCMC. Đây là ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở chuyên biệt trong phạm vi VIFC-HCMC.

Gần đây, EQuest Education Group, EQuest Capital, thành viên VIFC và Standard Chartered Bank chi nhánh New York ký kết hợp tác nhằm huy động nguồn vốn quốc tế lên tới 325 triệu USD cho các dự án giáo dục tại Việt Nam, với sự kết nối của VIFC-HCMC.

Trong lĩnh vực công nghệ và thương mại số, TP Hồ Chí Minh cũng làm việc với TikTok về kế hoạch mở rộng hoạt động thương mại số, logistics và thanh toán số gắn với hệ sinh thái VIFC-HCMC. Một số nội dung đang được triển khai, trong đó có TikTok Shop Việt Nam và dự án Swift Logistics tại thành phố.

Bên cạnh đó, VIFC-HCMC triển khai các chương trình đào tạo và hợp tác với cơ sở giáo dục, tổ chức nghề nghiệp và mạng lưới chuyên gia. Nội dung tập trung vào những yêu cầu của hoạt động tài chính quốc tế như quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền và tuân thủ.

Trong lĩnh vực tài chính xanh, VIFC-HCMC tăng cường kết nối các định chế tài chính, tổ chức phát triển, đơn vị cung cấp dữ liệu, xếp hạng tín nhiệm và đánh giá độc lập, hướng tới nâng cao chất lượng thông tin, tính minh bạch và khả năng kết nối dự án với nguồn vốn quốc tế.

Việc TP Hồ Chí Minh tăng 28 bậc qua hai kỳ GFCI trong năm 2026 tạo thêm một điểm tham chiếu về vị thế của thành phố trên bản đồ tài chính quốc tế. Trong giai đoạn tới, trọng tâm được đặt vào nâng cao chất lượng vận hành, phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính, cải thiện trải nghiệm nhà đầu tư và thúc đẩy các giao dịch thực tế tại VIFC-HCMC.