TP Hồ Chí Minh: Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng chống cháy nổ

Chủ động phương án xử lý sự cố

Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10-2026, địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra nhiều đợt mưa lớn, vừa ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt của người dân, vừa đặt ra yêu cầu về bảo đảm an toàn vận hành của lưới điện, gắn với phòng, chống cháy nổ. Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng trực tại chỗ, xây dựng các kịch bản ứng phó với từng dạng thời tiết cực đoan, nhất là mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng.

Ngành điện TP Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra an toàn điện đối với các thiết bị tại Khu du lịch Hồ Mây, phường Vũng Tàu.

Quản lý lưới điện diện rộng với các khu du lịch tập trung đông người, cùng các khu lưu trú, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu công nghiệp, cảng biển và khu vực sản xuất nông nghiệp, Công ty Điện lực Vũng Tàu đã xây dựng phương án cấp điện và xử lý thiên tai phải tính đến đặc điểm từng khu vực, từng nhóm khách hàng.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu, địa bàn đơn vị quản lý có 11 phường, 2 xã và đặc khu Côn Đảo. Địa bàn ven biển có nhiều yếu tố đặc thù, vì vậy công tác kiểm tra, bảo trì phải được thực hiện thường xuyên. Trong đó, đặc khu Côn Đảo nằm cách xa đất liền, được xây dựng lưới điện thông minh vận hành từ tháng 2-2026. Qua đó, tự động phát hiện, khoanh vùng và cô lập sự cố, đồng thời cấp điện trở lại nhanh chóng cho những khu vực không bị ảnh hưởng. Thời gian tái lập điện sau khi phát hiện sự cố chỉ từ 30 giây đến 1 phút, nâng cao khả năng phản ứng nhanh của ngành điện.

Sau sáp nhập, không gian của TP Hồ Chí Minh mở rộng với nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics, hải đảo và khu du lịch, cũng là những khu vực có nguy cơ chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, triều cường, ngập úng, sạt lở và môi trường biển. Ngành điện thành phố thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì được tăng cường trước mùa mưa bão, tập trung rà soát các phát tuyến, phụ tải ưu tiên; triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp điện trong tình huống bất thường…

Cán bộ, nhân viên ngành điện tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Ngành điện thành phố đẩy nhanh ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng theo dõi, dự báo và xử lý sự cố. Hệ thống thu thập dữ liệu từ xa và các nền tảng công nghệ giúp cập nhật nhanh tình trạng vận hành, hỗ trợ dự báo, đo lường và xử lý sự cố. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Đất Đỏ thông tin rằng: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp công tác đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão hiệu quả hơn. Khi thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác thì đơn vị làm tốt công tác dự báo, đo lường và xử lý sự cố nhanh chóng.

Gắn sử dụng an toàn với tiết kiệm điện

Cùng với các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, ngành điện TP Hồ Chí Minh chú trọng công tác tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão. Công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa cũng được mở rộng đến từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp thông qua các tổ, đội điện lực bám địa bàn, phối hợp chính quyền tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Ngành điện TP Hồ Chí Minh chủ động phát quang nhằm bảo đảm an toàn, tránh gãy đổ cây xanh vào đường dây trong mùa mưa.

Kinh doanh quán cà phê cùng một số dịch vụ khác, ông Huỳnh Hữu Phước, ngụ đường Trần Hưng Đạo, xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nhận thức rõ những nguy hiểm về điện trong mùa mưa bão nên gia đình tôi luôn theo dõi các thông tin cảnh báo từ ngành điện để chủ động phòng ngừa. Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi được cán bộ, nhân viên ngành điện trực tiếp đến tuyên truyền, hướng dẫn khắc phục những thiếu sót trong bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm điện”.

Đối với hệ thống khách sạn Grand Palace tại phường Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Định, Tổ trưởng bộ phận Kỹ thuật cho biết: Các khu vực tủ điện, trạm biến áp, đường dây… là vị trí dễ xảy ra mất an toàn nhất trong khách sạn. Đơn vị và ngành điện thường xuyên phối hợp trong kiểm tra, bảo dưỡng và xây dựng những phương án khắc phục khi có tình huống.

Là doanh nghiệp phải chi trả từ 400 - 500 triệu đồng tiền điện hằng tháng, ông Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc Khu du lịch Hồ Mây (phường Vũng Tàu) trao đổi rằng: Doanh nghiệp vận hành cáp treo lên xuống khu du lịch cùng nhiều hạng mục thiết bị quan trọng khác nên nhu cầu sử dụng điện rất lớn. Cùng với sử dụng điện tiết kiệm, doanh nghiệp quan tâm đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời để giảm áp lực dùng điện lưới vào thời gian, mùa du lịch cao điểm.

“Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo nguy cơ mưa bão, thiên tai kịp thời và duy trì đầu mối liên hệ trực tiếp ngành điện để xử lý nhanh khi có tình huống bất thường, bảo đảm an toàn cho du khách và cơ sở vật chất”, ông Đậu Thế Anh cho biết thêm.

Công tác trực vận hành lưới điện được bảo đảm 24/24 giờ trong mùa mưa bão.

Đến nay, toàn TP Hồ Chí Minh có hơn 3,96 triệu khách hàng sử dụng điện, gồm 91,44% khách hàng sinh hoạt và 8,56% ngoài sinh hoạt. Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 8-2026 là hơn 168 triệu kWh, lũy kế 8 tháng của năm 2026 đạt hơn 2.657 triệu kWh.

Từ đầu mùa mưa đến nay, cán bộ, nhân viên ngành điện TP Hồ Chí Minh đã cung cấp nhiều cẩm nang sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, giúp khách hàng có thêm kiến thức và kỹ năng ứng phó nhanh các sự cố về điện trong mùa mưa bão. Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trong mọi tình huống, yêu cầu trước hết là bảo đảm an toàn cho người dân, khách hàng và người lao động.

Ngành điện TP Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả song hành cùng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.