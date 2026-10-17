TP. Hồ Chí Minh: Sự cố mất điện khiến 14 lượt tàu metro số 1 bị ảnh hưởng

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong gần 1 giờ xảy ra sự cố, có 14 lượt tàu bị ảnh hưởng, phải ngừng hoạt động tạm thời.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh (đơn vị vận hành metro Bến Thành - Suối Tiên) cho biết, lúc 7 giờ 4 phút ngày 17/10 đã xảy ra sự cố mất điện toàn Trạm 220kV Thủ Đức do sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia, làm mất điện khu vực Thủ Đức.

Sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của 14 lượt tàu metro Bến Thành - Suối Tiên. Sau khi hệ thống điện được khôi phục, công ty đã phối hợp với ngành điện thực hiện tái lập phụ tải, khôi phục hoạt động vận hành trên tuyến vào lúc 7 giờ 57 phút cùng ngày.

Theo ông Lê Minh Triết, khi xảy ra sự cố, các đoàn tàu vẫn vận chuyển hành khách đến các nhà ga an toàn, sau đó mới dừng hoạt động. Do hôm nay là thứ Bảy, ngày thấp điểm, lượng hành khách đi lại không nhiều nên sự cố không gây ùn ứ tại nhà ga. Trong khung giờ sáng, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu khoảng 12 phút.

Trong khi đó, theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, sự cố bất khả kháng tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức (cung cấp một phần điện cho TP. Hồ Chí Minh, do Công ty Truyền tải điện 4 phụ trách) đã dẫn đến gián đoạn cung cấp điện cho khu vực Thủ Đức và ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1 trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam sử dụng hệ thống điều khiển điện từ xa để nhanh chóng tái lập điện cho các phụ tải, trong đó có hệ thống metro số 1; đồng thời khôi phục cấp điện cho các khu vực nhà dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức.