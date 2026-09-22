TP Hồ Chí Minh: Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy Thành phố.

Đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền với 38 nghị quyết được thông qua, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, một số chính sách được nhân dân quan tâm như: Người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn thành phố đã hiến máu từ 20 lần trở lên, có tham gia hiến máu từ 2 lần/năm (tại thời điểm xét hỗ trợ) sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền ăn 2 triệu đồng/học sinh/tháng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa-Vũng Tàu; hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập là 2 triệu đồng/học sinh/tháng; chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5…

Các đại biểu tiến hành biểu quyết những nội dung tại kỳ họp.

Phát biểu trao đổi với đại biểu HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, các nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. UBND Thành phố cam kết ngay sau kỳ họp, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nghị quyết, xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu: Tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách Nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua mới chỉ là bước đầu, cần tổ chức triển khai để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những nội dung cấp bách, quan trọng cần được ưu tiên với tinh thần không để phát sinh khoảng trống pháp lý, không để khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, làm mất cơ hội phát triển của thành phố.