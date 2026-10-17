TP Hồ Chí Minh sôi nổi hoạt động văn hóa chăm lo cho phụ nữ

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức nhằm mang đến cho chị em phụ nữ một sân chơi bổ ích..

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” năm 2026. Hội thi đã thu hút 395 tiết mục tham gia, bao gồm các thể loại đơn ca, song ca, tam ca và tốp ca. Sự kiện này cũng là dịp chào mừng 45 năm thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố.

Các tiết mục tại hội thi “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” ca ngợi quê hương, đất nước và vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Năm nay, hội thi lần đầu mở rộng vòng sơ tuyển tại ba khu vực Vũng Tàu, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Vòng chung kết và trao giải diễn ra chiều 16/10 tại Cơ sở 2 Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố, với ban giám khảo gồm Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Liên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung.

Các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Hội thi dành cho người từ 18 tuổi trở lên yêu thích ca hát, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp hay nơi cư trú.

Hội viên, phụ nữ phường Bình Thạnh tham gia giao lưu dân vũ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại phường Bình Thạnh, chương trình giao lưu dân vũ thể thao mang đến không khí vui tươi cho hội viên, phụ nữ. Các tiết mục được dàn dựng phong phú, kết hợp nét đẹp truyền thống, tình yêu quê hương với phong cách trẻ trung, năng động.

Các hoạt động thu hút đông đảo chị em phụ nữ cùng tham gia.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thạnh cho biết, chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho chị em là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thông qua hoạt động, Hội mong muốn khuyến khích chị em duy trì tập luyện, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng lối sống tích cực. Đây là dịp lan tỏa hình ảnh phụ nữ khỏe mạnh, tự tin, năng động.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn tổ chức chuyên đề “Kết nối yêu thương - Lan tỏa niềm tin”.

Hội thi tạo sân chơi giao lưu, kết nối những người yêu ca hát tại TP Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã dành tặng các phiếu chăm sóc sức khỏe miễn phí, đồng thời trao 120 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động kết hợp hỗ trợ vật chất với trang bị kiến thức, giúp chị em quan tâm hơn đến sức khỏe.

Đại diện Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị tổ chức mong muốn huy động sự chung tay chăm lo đời sống phụ nữ, nhất là những trường hợp khó khăn, qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chị em vươn lên trong cuộc sống.