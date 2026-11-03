TP Hồ Chí Minh sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Các đại biểu tham dự tọa đàm về công tác văn hóa, văn nghệ gắn với phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 3/11, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức tọa đàm về công tác văn hóa, văn nghệ gắn với xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là hoạt động văn hóa tại TP Hồ Chí Minh hướng đến ngày 24/11.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa. Các ý kiến tập trung vào ứng dụng công nghệ số trong trường học, phát huy vai trò người dân tại khu dân cư và chăm lo đời sống tinh thần người lao động.

Đại diện các đơn vị cũng đề xuất tăng cường phối hợp khai thác di tích lịch sử, văn hóa để tổ chức trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Việc kết nối di tích, địa chỉ đỏ được đặt ra nhằm hình thành những điểm đến giáo dục lịch sử, văn hóa đặc trưng của phường.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với đời sống cộng đồng,

Ông Trương Tấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, cho biết việc duy trì 68 điểm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nền tảng để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác. Ông đề nghị các cấp ủy đưa nhiệm vụ phát triển văn hóa vào chương trình công tác, tổ chức hoạt động thiết thực, lấy chuyển biến trong nhận thức và hành động làm thước đo hiệu quả.

Theo ông Kiệt, địa phương cần tạo điều kiện để người lao động, người cao tuổi, thiếu nhi và người dân tại các khu nhà trọ được tham gia, thụ hưởng hoạt động văn hóa. Công tác giới thiệu di tích, tư liệu lịch sử trên nền tảng số phải bảo đảm chính xác, trang trọng.

Cùng ngày, tại cơ sở 2 Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Họa sĩ nữ Ngân Hà khai mạc triển lãm “Nhịp cầu xanh – 2026”. Triển lãm giới thiệu 41 tác phẩm của 15 nữ nghệ sĩ, gồm 34 tác phẩm hội họa và 7 tác phẩm gốm mỹ thuật.

Đại biểu tham quan triển lãm mỹ thuật “Nhịp cầu xanh – 2026” tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh.

Các sáng tác khai thác vẻ đẹp quê hương, thiên nhiên, con người, tĩnh vật và những khoảnh khắc đời thường. Hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện lên qua nhiều góc nhìn, thể hiện sự dịu dàng, chiều sâu cảm xúc và nghị lực vươn lên.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm là nơi nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ trải nghiệm và thành quả lao động sáng tạo. Theo bà, giá trị các tác phẩm còn nằm ở khả năng khơi gợi cảm xúc, giúp công chúng thêm yêu thiên nhiên, trân quý những điều bình dị và nhận ra vẻ đẹp trong cuộc sống.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, từ nay đến hết tháng 11, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu, trọng tâm là Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết từ ngày 18 - 24/11. Ngoài ra, Thành phố tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hội sách, giao lưu và trải nghiệm di sản tại không gian công cộng, trường học, khu dân cư. Trong tuần cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát, rạp xiếc do Nhà nước quản lý miễn hoặc giảm giá vé, mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa.