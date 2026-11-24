Ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần đầu trên phạm vi cả nước đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Đây cũng là dịp nghỉ lễ để người lao động, người dân và du khách dành thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, tham quan di tích, khám phá những giá trị truyền thống.

Tại TP. Hồ Chí Minh, không khí ngày nghỉ lễ đã trở nên sôi động tại nhiều điểm đến quen thuộc ở khu vực trung tâm thành phố. Thay vì lựa chọn những chuyến đi xa, nhiều người dân dành thời gian vui chơi, gặp gỡ bạn bè và trải nghiệm các không gian văn hóa ngay trong lòng đô thị.

Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ được trang hoàng nổi bật với các cụm tiểu cảnh, hệ thống trang trí và những điểm nhấn mang sắc màu văn hóa Việt Nam, tạo nên diện mạo rực rỡ trong dịp lễ.

Dọc tuyến phố, các khu vực trang trí trở thành điểm dừng chân chụp ảnh, tham quan của người dân và du khách, góp phần tạo nên không khí tươi vui, náo nhiệt giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt, với các nội dung giới thiệu nghệ thuật truyền thống, làng nghề và bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, các gian trưng bày cũng giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống...

Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp văn hoá.

Người dân thành phố lựa chọn trang phục áo dài truyền thống để chụp ảnh lưu niệm trong không gian đậm sắc màu văn hoá.

Đáng chú ý, trong ngày 24/11, Thảo Cầm Viên áp dụng mức vé đồng giá 30.000 đồng/người dành cho tất cả khách tham quan. Chính sách ưu đãi này góp phần tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp nghỉ lễ.

Trước đó, từ ngày 21/11, Thảo Cầm Viên cũng tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm. Trong đó, chương trình giới thiệu sách “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy” mang đến những thông tin về thế giới động, thực vật cũng như hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn tại đây.

Thảo Cầm Viên đông nghịt du khách từ sáng sớm

Tại khu vực xung quanh Dinh Độc Lập, giao thông ùn tắc cục bộ do người dân và du khách đổ về tham quan trong ngày nghỉ lễ.

Đáng chú ý, trong ngày 24/11, toàn bộ người dân và du khách trong nước, quốc tế được miễn phí vé tham quan Dinh Độc Lập.

Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu sâu hơn về những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước thông qua hệ thống phòng trưng bày, hiện vật và không gian kiến trúc của di tích.

Đến khoảng 10h30, Ban quản lý di tích thông báo lượng khách trong Dinh Độc Lập đã quá tải, đồng thời đề nghị người dân và du khách quay trở lại vào buổi chiều.

Đông đảo du khách quốc tế đến tham quan tại Dinh Độc Lập sáng 24/11

Khu vực Công viên 30/4, phía trước Dinh Độc Lập, cũng thu hút đông đảo người trẻ tập trung vui chơi, dạo mát, chụp ảnh và tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ giữa không gian xanh ngay trung tâm thành phố.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn mở ra cơ hội để mỗi người dân TP. Hồ Chí Minh chủ động tiếp cận, trải nghiệm và thêm trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Tối 24/11, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu: Đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, kết hợp hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật.