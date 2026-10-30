TP. Hồ Chí Minh: Số hóa thông tin về chăn nuôi góp phần phòng, chống dịch bệnh động vật

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở NN-MT và UBND xã, phường, đặc khu thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2026. Trong ảnh, vật nuôi của người dân trên địa bàn huyện Củ Chi (cũ). Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10622/UBND-ĐT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật (DBĐV) các tháng cuối năm 2026. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký mã số định danh cơ sở chăn nuôi (CSCN) và kê khai thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y tại địa chỉ https://csdlchannuoi.mae.gov.vn.

Đồng thời chủ động theo dõi, giám sát, cảnh báo nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống DBĐV, đặc biệt là các bệnh truyền lây giữa động vật và người; hướng dẫn các địa phương xây dựng, duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp xã, phấn đấu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp tỉnh đối với bệnh Dại, Cúm gia cầm và Lở mồm long móng.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT phải xây dựng kế hoạch phòng, chống DBĐV năm 2027 đối với động vật trên cạn và thủy sản, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi.

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Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND thành phố về quản lý hoạt động chăn nuôi, kê khai và cập nhật dữ liệu chăn nuôi, thú y. Các địa phương khẩn trương phân công nhân sự phụ trách, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp cho 100% tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai thông tin và cấp mã số định danh CSCN.

Các địa phương thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi đợt 2 năm 2026 trên hệ thống điện tử từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2026, phải rà soát, bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện kê khai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này.

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, vật tư để triển khai tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và xử lý ổ dịch; tổ chức tiêm phòng lần II năm 2026 cho gia súc, gia cầm, chó, mèo theo quy định; đồng thời tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc sắp hết thời gian miễn dịch.

Các địa phương phải duy trì đội, tổ bắt chó thả rông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý vật nuôi và tiêm phòng vắc-xin. Ngoài ra, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật; kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật… nhằm kịp thời phát hiện, xử lý việc sử dụng chất cấm, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.