TP. Hồ Chí Minh: Sơ duyệt Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sơ duyệt đưa di quách của các liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng lên xe di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để an táng

Các lực lượng tham gia có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị, rà soát các khâu tổ chức. Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các nghi thức được thực hiện trang nghiêm, đúng kịch bản.

Tính đến nay đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng

Buổi sơ duyệt được tiến hành với đầy đủ các nghi thức theo kế hoạch. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối và những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Các tiêu binh thực hiện phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm nên độc lập, thống nhất đất nước, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Hồ Chí Minh nguyện tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Buổi sơ duyệt diễn ra với đầy đủ các nghi thức của buổi lễ chính. Hài cốt các liệt sĩ được di quan trang trọng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, khảo sát, xác minh địa điểm và ứng dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác tìm kiếm.

Sơ duyệt đưa di quách của các liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng lên xe di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để an táng

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ hài cốt có di vật. Trong tổng số này, 698 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Theo kế hoạch, đoàn xe di chuyển hài cốt liệt sĩ xuất phát từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình) dài khoảng 26km

Lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức vào sáng 14/10 tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, đoàn xe di chuyển hài cốt liệt sĩ xuất phát từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình). Lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Đoàn xe dự kiến di chuyển với tốc độ khoảng 20-25km/h, giữ khoảng cách 20m giữa các xe. Thời gian xuất phát cụ thể thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Người dân được đề nghị chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự trong thời gian đoàn xe đi qua.