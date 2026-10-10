TP Hồ Chí Minh: Sơ duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức luyện tập, sơ duyệt nhằm rà soát toàn bộ chương trình, thống nhất các nội dung hiệp đồng, bảo đảm các nghi lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng thực hành nghi thức dâng hoa, dâng hương, tổ chức đội hình đoàn viếng, mặc niệm và rước hài cốt liệt sĩ lên xe tại Công viên Lê Thị Riêng. Công tác hiệp đồng giữa các bộ phận tiêu binh, quân nhạc, đội danh dự và lực lượng di quách được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất trong từng nội dung, động tác.

Theo kế hoạch, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra ngày 14-10. Hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, cách công viên khoảng 26km.

Các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước 16 giờ 30 phút ngày 13-10, sẵn sàng phục vụ nghi lễ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 (bên phải, ngoài cùng) và Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh (giữa) trao đổi các phương án tại buổi sơ duyệt.

Các lực lượng tham gia sơ duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng luyện tập nghi thức di chuyển quách, bảo đảm nhịp nhàng, thống nhất, trang nghiêm.

Các lực lượng thực hành nghi thức rước hài cốt liệt sĩ lên xe trong buổi sơ duyệt.

Đoàn viên, thanh niên che ô trong nghi thức di chuyển quách, thể hiện sự trân trọng, lòng thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.