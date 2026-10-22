TP. Hồ Chí Minh: Siết truy xuất nguồn gốc thực phẩm vào trường học bằng công nghệ

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tìm hiểu quy trình kiểm tra nhanh formol trong mẫu thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hoa Lê

TP. Hồ Chí Minh hiện là địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 2,6 triệu học sinh. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày của thành phố cũng ở mức cao, với 82% ở bậc tiểu học, 72% ở bậc THCS và 90% ở bậc THPT. Quy mô học sinh lớn cùng nhu cầu tổ chức bán trú ngày càng tăng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, giám sát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Theo quy định triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt và trứng gia cầm khi vào trường học giai đoạn 2026-2030, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ ăn uống có đầy đủ hồ sơ pháp lý; thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, kèm chứng từ, hóa đơn và tài liệu chứng minh khả năng truy xuất nguồn gốc.

Thường trực HĐND thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại bếp ăn của Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh. Ảnh: Hoa Lê

Thành phố ưu tiên sử dụng thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm được kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chí của Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Đối với căng tin trường học, các cơ sở giáo dục phải bổ sung điều kiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm vào hợp đồng cho thuê, quản lý căng tin; chỉ kinh doanh thịt heo, thịt và trứng gia cầm có đầy đủ thông tin nguồn gốc, có thể truy xuất bằng ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh kiểm soát đầu vào, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường công khai thông tin về nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể trên bảng tin, website và các kênh liên lạc với phụ huynh. Những đơn vị cung cấp vi phạm hoặc đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc vào trường học phải được chấn chỉnh, kiến nghị xử lý, đình chỉ hợp đồng theo quy định.

Nội dung an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc cũng được lồng ghép vào sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học; đồng thời khuyến khích phụ huynh, học sinh phản ánh, tố giác thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đánh giá về quy định mới, đại diện nhiều nhà trường cho rằng việc ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc giúp kiểm soát thực phẩm đầu vào thuận lợi hơn, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và củng cố niềm tin của phụ huynh, học sinh đối với bữa ăn bán trú.

Đặc biệt, đối với các trường tổ chức bán trú thông qua đơn vị cung cấp suất ăn theo mô hình bếp ăn công nghiệp, việc truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường giám sát chất lượng bữa ăn ngay từ khâu nguyên liệu, thay vì chỉ tập trung vào thành phẩm.