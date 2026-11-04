TP Hồ Chí Minh siết trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X, TP Hồ Chí Minh xác định phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa chiến lược, được ưu tiên hàng đầu và thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Thành phố yêu cầu gắn công tác phòng, chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

UBND thành phố yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, lĩnh vực và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, kế hoạch nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, phường và đặc khu. Kết quả phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Thành phố yêu cầu việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những hành vi vi phạm, sai phạm, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ phải được phát hiện và xử lý nghiêm.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

Trọng tâm là chuyển đổi phương thức quản trị trong phòng, chống tội phạm, từ tư duy ứng phó, xử lý sang chủ động phòng ngừa và quản trị rủi ro. Thành phố hướng đến xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật làm trụ cột, kỷ cương làm sức mạnh, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực.

Cùng với đó, thành phố tập trung rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm tăng tính phòng ngừa, răn đe và nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và quản lý tài nguyên. Các hành vi xả thải trái quy định gây ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên trái phép sẽ được tăng cường kiểm soát, xử lý, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Công tác phòng ngừa xã hội được chú trọng thông qua việc đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để triển khai các giải pháp căn cơ, lâu dài. Thành phố quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, lao động khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang, cơ nhỡ và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất. Thành phố khuyến khích xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là tăng cường quản lý địa bàn, lĩnh vực và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ trong quản lý nhà nước về ANTT. Thành phố cũng quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, nâng cao khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu.

Đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, thành phố định hướng đổi mới tư duy thi hành án hình sự, chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người. Các hoạt động đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng sống, phổ biến pháp luật được tăng cường nhằm giúp phạm nhân thay đổi nhận thức, hạn chế nguy cơ tái phạm sau khi chấp hành án.

Người sau cai nghiện ma túy và người chấp hành xong án phạt tù được quan tâm hỗ trợ thông qua các chính sách trợ giúp xã hội, tư vấn việc làm, tín dụng ưu đãi và đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường. Đồng thời, thành phố triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, tạo việc làm cho những đối tượng này, giúp họ ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tăng cường, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người, xâm hại trẻ em, rửa tiền, buôn lậu, tham nhũng và tội phạm môi trường. Công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chuyên trách về ANTT theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định và bình yên cho người dân thành phố.