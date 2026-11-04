TP Hồ Chí Minh siết kiểm soát thực phẩm trong bữa ăn bán trú

Yêu cầu được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đưa ra ngày 4/11, sau khi Công an Thành phố triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Qua điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất tạo nạc Salbutamol ra thị trường tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam.

Kiểm soát từng khâu, bảo đảm an toàn cho bữa ăn bán trú của học sinh. Hình minh hoạ.

Vụ việc cho thấy nguy cơ chất cấm xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn tiềm ẩn, trong đó có nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn tại các cơ sở giáo dục.

Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, đồng thời giám sát quá trình chế biến, bảo quản và vận chuyển theo đúng quy định. Các đơn vị không được sử dụng động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn dịch bệnh hoặc có chứa chất cấm để cung cấp suất ăn cho học sinh.

Đối với trường hợp phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về thực phẩm nghi có chứa chất cấm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhà trường phải tạm ngừng sử dụng, giữ nguyên hiện trạng, lưu mẫu và kịp thời báo cáo UBND phường, xã, đặc khu nơi đặt trụ sở, Công an địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm trong danh sách đã được Sở An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở An toàn thực phẩm.

Việc tăng cường kiểm soát từ khâu lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, chế biến và tổ chức bữa ăn nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh tại các cơ sở giáo dục.