Hàng trăm sản phẩm “nhái” thương hiệu lớn được phát hiện, kiểm tra và tạm giữ. Ảnh: Trường Sơn/Đội QLTTT số 16.

Trong bối cảnh hàng giả, hàng lậu và thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng phát triển, mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa.

Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng hóa không có nhãn hoặc ghi nhãn không đúng quy định, và quảng cáo sản phẩm không đúng chất lượng thực tế…

Ngoài ra, nhiều đối tượng kinh doanh không có địa điểm cố định, sử dụng tài khoản ảo và thường xuyên thay đổi thông tin, gây khó khăn cho việc xác minh chủ thể kinh doanh và truy xuất nguồn gốc. Hàng hóa thường được phân tán tại nhiều kho chứa và chỉ vận chuyển khi có đơn hàng, khiến công tác kiểm tra và thu thập chứng cứ gặp nhiều trở ngại.

Thống kê từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố đã kiểm tra 6.357 vụ, xử lý 6.069 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 6 triệu đơn vị sản phẩm hàng hóa. Trong số này, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy ước tính hơn 39 tỷ đồng, hàng hóa đã tịch thu gần 58 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 106,7 tỷ đồng. Đặc biệt, 36 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỷ đồng.

Trong các nhóm hàng vi phạm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ chiếm tỷ trọng đáng kể với 3.103 trường hợp, tạm giữ hơn 5,4 triệu đơn vị sản phẩm, tổng trị giá hơn 71,8 tỷ đồng. Đối với hàng giả, lực lượng chức năng xử lý 2.035 trường hợp, tạm giữ 274.892 sản phẩm, tổng trị giá hơn 75 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Những biện pháp mạnh mẽ này không chỉ nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông mà còn bảo vệ uy tín thương hiệu và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong giai đoạn nhu cầu thị trường tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 đang đến gần.

Cao điểm chống hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2027 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2026, triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 12/11/2026 đến 28/02/2027. Kế hoạch yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, thị trường nội địa và không gian mạng. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các nhóm hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng...