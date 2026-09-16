TP Hồ Chí Minh siết chất lượng, không chạy theo số lượng sản phẩm OCOP

37 sản phẩm cần hoàn thiện hồ sơ

Ngày 16/9, TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 2 năm 2026. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố chủ trì hội nghị.

Đợt này, Thành phố tiếp nhận 77 sản phẩm của 25 chủ thể đến từ 18 xã, phường. Trong đó có 33 sản phẩm đăng ký mới, 31 sản phẩm đề nghị đánh giá lại và 13 sản phẩm đề nghị nâng hạng.

Qua rà soát, Tổ tư vấn xác định 40 sản phẩm của 16 chủ thể đủ cơ sở trình Hội đồng đánh giá, chấm điểm. Trong số này, 25 sản phẩm thuộc khung 3 sao, 5 sản phẩm thuộc khung 4 sao và 10 sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên, đủ điều kiện đề xuất xem xét tiềm năng 5 sao cấp quốc gia.

Bà Phạm Vũ Hồng Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) TP Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ tư vấn cho biết, 37 sản phẩm còn lại chưa đủ cơ sở trình Hội đồng do vướng các yêu cầu về sở hữu trí tuệ, nguồn nguyên liệu, trách nhiệm của chủ thể trong quá trình sản xuất và tính thống nhất của hồ sơ.

“Một số sản phẩm chưa chứng minh đầy đủ quyền sở hữu hoặc sử dụng nhãn hiệu; chưa làm rõ nguồn gốc, tỷ lệ và tính ổn định của nguyên liệu. Với sản phẩm có khâu gia công, chủ thể phải chứng minh rõ trách nhiệm kiểm soát chất lượng và quyền đối với sản phẩm. Một số hồ sơ cũng chưa thống nhất tên chủ thể, địa điểm sản xuất, sản phẩm đăng ký hoặc còn thiếu minh chứng về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, doanh thu và thị trường”, bà Hồng Minh cho biết.

Bà Phạm Vũ Hồng Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh), phát biểu tại Hội nghị.

Theo Tổ tư vấn, hồ sơ không đơn thuần là thủ tục hành chính mà phải phản ánh được quá trình hình thành sản phẩm, phương thức tổ chức sản xuất, khả năng kiểm soát chất lượng và thị trường tiêu thụ. Vì vậy, những sản phẩm chưa làm rõ các nội dung này chưa thể đưa ra đánh giá, phân hạng.

Trong 25 chủ thể tham gia đợt đánh giá có 4 hợp tác xã, 16 công ty và 5 hộ sản xuất, kinh doanh. Xét theo nhóm ngành, thực phẩm chiếm số lượng lớn nhất với 63 sản phẩm, tiếp đến là 7 sản phẩm đồ uống, 4 sản phẩm dược liệu, 2 sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 1 sản phẩm sinh vật cảnh.

Riêng nhóm đủ cơ sở chấm điểm gồm 34 sản phẩm thực phẩm, 3 sản phẩm đồ uống, 2 sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 1 sản phẩm sinh vật cảnh.

Việc đánh giá được thực hiện theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng OCOP tại Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, cùng các quy định liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa.

Với những sản phẩm chưa đủ điều kiện, Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ. Các trường hợp khắc phục đầy đủ những nội dung còn thiếu sẽ được xem xét trong đợt đánh giá dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Quang cảnh Hội nghị.

Không chạy theo số lượng, nâng giá trị sản phẩm

Từ kết quả sàng lọc, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho rằng việc phát triển sản phẩm OCOP phải đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả kinh tế và khả năng đứng vững trên thị trường.

Ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh: “Quan điểm xuyên suốt của Hội đồng là không chạy theo số lượng. Số lượng thể hiện năng lực sản xuất của nền kinh tế, nông nghiệp của chúng ta nhưng phải đi song song với chất lượng và tính hiệu quả”.

Cùng với việc nâng tiêu chuẩn đánh giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh đang tham mưu UBND Thành phố xây dựng Đề án phát triển OCOP trên địa bàn. Định hướng của đề án là nâng chất lượng, giá trị và khả năng phát triển lâu dài của từng sản phẩm thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng.

Theo ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, cơ quan chuyên môn đang kết hợp rà soát hồ sơ với trực tiếp hướng dẫn tại địa bàn, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn tháo gỡ khó khăn cho chủ thể. Cán bộ cấp xã cũng được tập huấn về những yêu cầu mới trong Bộ tiêu chí OCOP.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh), phát biểu tại Hội nghị.

Đối với 10 sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên, ông Vũ Ngọc Đăng cho rằng cần tiếp tục thẩm định kỹ trước khi trình cấp quốc gia xem xét, phân hạng 5 sao. Một số sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu địa phương, thị trường và khả năng tạo việc làm như sản phẩm từ dừa nước Vietnipa ở xã Bình Khánh, sơn mài Tư Bốn ở phường Chánh Hiệp, tiêu Bầu Mây ở xã Hòa Hiệp và yến đảo Cần Giờ ở xã Cần Giờ.

Một yêu cầu đáng chú ý trong Bộ tiêu chí mới là “câu chuyện sản phẩm”, chiếm 35/100 điểm. Theo ông Vũ Ngọc Đăng, nội dung này phải thể hiện được quá trình hình thành, nét đặc trưng và mối liên hệ giữa sản phẩm với địa phương, cộng đồng và vùng nguyên liệu.

“Đây không chỉ là tiêu chí để chấm điểm mà còn là nền tảng kết nối OCOP với văn hóa, du lịch, qua đó giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận du khách và thị trường quốc tế”, ông Đăng nói.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, các chủ thể có sản phẩm tiềm năng 5 sao cần chuẩn bị video giới thiệu quá trình sản xuất để hoàn thiện hồ sơ. Những sản phẩm đã đạt 3 sao, 4 sao nhưng còn tiêu chí chưa đạt điểm tối đa cũng cần tiếp tục rà soát, bổ sung để có cơ sở nâng hạng.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh hoàn thiện chất lượng, Thành phố định hướng đưa sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường thông qua hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là bước cần thiết để kết quả phân hạng chuyển thành giá trị kinh tế, giúp sản phẩm mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh kỳ vọng, nhóm sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, được xem xét công nhận OCOP 5 sao và có thể tham gia triển lãm OCOP quốc gia dự kiến tổ chức tại Thành phố vào tháng 12/2026.