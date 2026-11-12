TP. Hồ Chí Minh sẽ thu nhận mẫu ADN của gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, để lại nỗi trăn trở, day dứt trong lòng thân nhân và toàn xã hội.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Thiết thực hưởng ứng và thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị tổ chức thu mẫu ADN đợt 2 với 6.927 thân nhân liệt sĩ. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại để phục vụ công tác “Đền ơn đáp nghĩa" gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, để tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ.

Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một “chìa khóa khoa học” quý giá, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Chủ trương này không chỉ mang lại niềm an ủi to lớn cho thân nhân liệt sĩ mà còn khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các gia đình liệt sĩ.

Đối tượng thu nhận mẫu: Đối với thân nhân tham gia lấy mẫu giám định ADN giai đoạn này, tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại với thứ tự ưu tiên từ: (1) mẹ đẻ liệt sĩ; (2) mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột); (3) anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; (4) bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); (5) anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; (6) con của chị gái, em gái của liệt sĩ), (7) con ruột của liệt sĩ nữ, tối đa mỗi liệt sĩ đăng ký 2 thân nhân.

Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn Thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sự phối hợp, đồng hành của các gia đình liệt sĩ chính là yếu tố then chốt để hành trình xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt được kết quả thiết thực. Thân nhân gia đình liệt sĩ hãy liên hệ trực tiếp với công an hoặc ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết.

TP. Hồ Chí Minh xác định, tiếp tục hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với cội nguồn không chỉ là một nhiệm vụ khoa học hay quản lý nhà nước, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, nhân văn, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì tương lai của dân tộc, đất nước.

- Thời gian triển khai thu nhận mẫu: Từ ngày 12/11/2026 đến ngày 17/11/2026. - Địa điểm thu nhận mẫu:Trạm số 1 (khu vực Bình Dương cũ): Tại hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 01 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh.Trạm số 2 (khu vực Vũng Tàu cũ): Tại hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí MinhTrạm số 3 (khu vực Trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũ): Tại hội trường UBND phường Phú Nhuận, 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.Ngoài ra, Thành phố cũng tổ chức 3 tổ lưu động để tổ lưu động lấy mẫu ADN tại nhà cho các trường hợp khó khăn không thể đi lại đến trực tiếp điểm thu mẫu.