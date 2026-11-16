TP. Hồ Chí Minh sẽ là hạt nhân hoạt động khuyến công khu vực phía Nam

Phát huy vai trò đầu mối, mở rộng không gian khuyến công

Hoạt động khuyến công khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường, dù còn những khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đánh giá về kết quả triển khai, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, 8 địa phương khu vực phía Nam đã nỗ lực thực hiện các hoạt động khuyến công, khai thác lợi thế về vùng nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, việc tận dụng hệ thống logistics đã góp phần thúc đẩy liên kết vùng, phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Năm 2025, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến công khu vực phía Nam đạt 38,455 tỷ đồng. Năm 2026, các địa phương tiếp tục triển khai nhiều chương trình với tổng kinh phí theo kế hoạch đạt 71,056 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ đổi mới thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhiều sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam phát huy được tiềm năng bản địa.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu thống nhất cơ chế điều phối, bảo đảm tính liên tục của các đề án khuyến công.

Trong điều kiện đó, các địa phương vẫn duy trì nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực như ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ phòng trưng bày và tham gia hội chợ, triển lãm.

Trong bức tranh chung, TP. Hồ Chí Minh đang phát huy vai trò đầu mối kết nối khuyến công khu vực phía Nam. Với lợi thế về công nghệ, thương mại, dịch vụ và thị trường tiêu thụ, Thành phố tạo điều kiện để các địa phương phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia chuỗi cung ứng.

Vai trò này được thể hiện rõ qua các hoạt động xúc tiến thương mại. Cuối tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh đăng cai chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam, trong đó có hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với 350 gian hàng. Đáng chú ý, có hơn 300 gian hàng thuộc các cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam và nhiều địa phương khác trên cả nước tham gia.

Thông qua sự kiện, các cơ sở sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng khách hàng và tiếp cận thị trường đô thị. Đây cũng là điều kiện để các sản phẩm mang lợi thế bản địa nâng cao giá trị thương hiệu, gia tăng khả năng cạnh tranh.

Những kết quả trên cho thấy vai trò của TP. Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện ở hoạt động xúc tiến thương mại mà còn ở khả năng kết nối các địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển thị trường trong khu vực.

Đổi mới khuyến công, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị

Bước vào giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, hoạt động khuyến công khu vực phía Nam đứng trước yêu cầu đổi mới từ cơ chế chính sách đến phương thức triển khai. Trọng tâm không chỉ là hỗ trợ các đề án riêng lẻ mà còn phát huy lợi thế từng địa phương, hình thành những chuỗi giá trị có khả năng phát triển lâu dài.

Trong định hướng này, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò hạt nhân nhờ lợi thế về tài chính, thương mại, logistics và khả năng kết nối thị trường. Thành phố có điều kiện liên kết các địa phương sở hữu vùng nguyên liệu, năng lực chế biến với hệ thống công nghệ, phân phối và tiêu thụ.

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, liên kết vùng mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường. Thay vì phát triển riêng lẻ, các cơ sở có thể tham gia chuỗi cung ứng dựa trên lợi thế từng địa phương, từ nguyên liệu, công nghệ đến sản xuất và tiêu thụ.

Ông Huỳnh Trung Hải, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh, cho biết, Trung tâm đã đề xuất Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương triển khai hoạt động khuyến công theo hướng tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, nhằm khai thác tối đa lợi thế đặc trưng của từng khu vực.

Theo ông Huỳnh Trung Hải, việc nghiên cứu các mô hình liên kết cần căn cứ vào mức độ phối hợp giữa các địa phương, khả năng hình thành chuỗi cung ứng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng duy trì, nhân rộng mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ.

Trên cơ sở đó, Trung tâm đề xuất nghiên cứu, lựa chọn mô hình thí điểm Đề án khuyến công hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị đối với một số ngành có tiềm năng như chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản và cơ khí. Việc triển khai được định hướng thông qua kết nối doanh nghiệp giữa các địa phương, từ phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất đến cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.

Sản xuất sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn đang được hỗ trợ bởi nguồn vốn khuyến công.

Đây là hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương khai thác tốt hơn lợi thế sẵn có. Khi các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ được kết nối, sản phẩm công nghiệp nông thôn có thêm cơ hội nâng cao giá trị, phát triển thương hiệu.

Đáng chú ý, hiệu quả các mô hình liên kết không chỉ nằm ở kết quả trong thời gian được hỗ trợ mà còn ở khả năng duy trì hoạt động, phát triển quan hệ hợp tác và nhân rộng sau khi đề án kết thúc.

Cùng với đó, việc lựa chọn ngành hàng tiềm năng, xác định lợi thế từng địa phương và tăng cường phối hợp giữa các cơ sở sản xuất sẽ góp phần hình thành những mô hình liên kết phù hợp với nhu cầu thực tế.

Năm 2026 được xem là năm bản lề để các địa phương triển khai giải pháp đổi mới, hướng tới giai đoạn phát triển 2026-2030. Với vai trò hạt nhân của TP. Hồ Chí Minh, hoạt động khuyến công khu vực phía Nam được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực, khai thác hiệu quả tiềm năng và nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp nông thôn.

Để các mô hình khuyến công liên kết vùng phát huy hiệu quả, cần chú trọng lựa chọn ngành hàng có lợi thế, tăng cường phối hợp giữa các chủ thể và xác định rõ mục tiêu hỗ trợ. Khả năng duy trì chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và nhân rộng mô hình sau hỗ trợ là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực khuyến công.