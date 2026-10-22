TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm 300 hợp tác xã mới vào năm 2030 - Ảnh minh họa: Minh Hà.

Theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, đến năm 2030, Thành phố phấn đấu phát triển mới 300 hợp tác xã, 03 liên hiệp hợp tác xã và 410 tổ hợp tác. Dự kiến đến cuối năm 2030, toàn Thành phố có 1.670 hợp tác xã, 12 liên hiệp hợp tác xã và 1.890 tổ hợp tác đăng ký hoạt động, với tổng số thành viên hợp tác xã đạt 102.400 người. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên; trên 60% cán bộ quản lý hợp tác xã được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của TP. Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng mà còn chú trọng vào chất lượng hoạt động. Thành phố hướng đến xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, hoạt động đúng bản chất, gắn kết lợi ích thành viên và tham gia vào chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi các hợp tác xã phải thích ứng với kinh tế số và kinh tế xanh, đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân và các tổ chức kinh tế cá thể.

Một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch là nâng cao tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số lên 30 - 35% tổng số hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Thành phố cũng đặt mục tiêu khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp sẽ có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Để đạt được điều này, TP. Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn, hỗ trợ và nhân rộng tối thiểu 06 mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Về mặt tài chính, Thành phố phấn đấu nâng nguồn vốn hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã lên gần 2.000 tỷ đồng vào năm 2030. Ngoài ra, việc thành lập thêm các chi nhánh Quỹ tại các phường, xã mới, đặc biệt ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng được nghiên cứu. Thành phố cũng cam kết bố trí tối thiểu 01 dự án đầu tư công hỗ trợ các hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Để thực hiện các mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã xác định nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính là những ưu tiên hàng đầu. Song song đó, Thành phố cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao trình độ quản trị cho các hợp tác xã.

Thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh. Các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực của địa phương, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ được phát triển mạnh mẽ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên phát triển hợp tác xã gắn với vùng nguyên liệu tập trung, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã mà còn là một cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, Thành phố đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam.